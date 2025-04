© Foto: Unsplash

Mit "MiMo" steigt Xiaomi offiziell in den KI-Wettlauf ein - und will nichts Geringeres als menschenähnliche Intelligenz schaffen. Erste Benchmarks gegen OpenAI und Alibaba? Überraschend deutlich.Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat mit "MiMo" sein erstes eigenes Open-Source-KI-Modell vorgestellt und steigt damit offiziell in das Rennen um leistungsfähige Sprach-KI ein. MiMo wurde entwickelt, um menschliche Problemlösungsprozesse zu imitieren, ähnlich wie das kürzlich veröffentlichte R1-Modell von DeepSeek. Laut Xiaomi übertraf MiMo in internen Benchmark-Tests sogar OpenAIs o1-mini sowie das Qwen-Modell von Alibaba - diese Angaben konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden. …