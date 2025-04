Krypto News: Laut Trump sollen Kryptowährungen das Bankensystem bald ersetzen

Das Bankensystem ist alt, zu langsam und schafft es einfach nicht, eine Adaption von Kryptowährungen umfassend hinzubekommen. Dies wird langfristig zum Untergang der klassischen Banken führen. Das behauptet zumindest Eric Trump, Sohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und Vizepräsident der Trump Organization.

Dabei erklärte der Unternehmer in einem Interview vehement, dass seiner Einschätzung nach die Krypto-Welt nicht nur längst ein fester und wichtiger Bestandteil der Finanzwelt sei. Denn er geht davon aus, dass es eine umfassende Krypto-Adaption durch die Bevölkerung der USA, aber auch weltweit geben wird. Das aktuelle Bankensystem scheint dies seiner Meinung nach jedoch nicht zu verstehen.

Banken sollten Kryptowährungen verstärkt einbinden

In einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender CNBC erklärte Eric Trump, dass das aktuelle Bankensystem die "ultra Reichen" bevorzuge, während der Normalbürger in einer Abhängigkeit lebe, die nicht zu seinen Gunsten ausfalle. Kryptowährungen seien der Schlüssel, um diese Ungerechtigkeit zu überwinden.

Wörtlich erklärte Eric Trump: "Wenn die Banken nicht aufpassen, was auf sie zukommt, werden sie in zehn Jahren ausgestorben sein." Der Krypto-Ansatz könne mit geringeren Gebühren und einer wesentlich höheren Schnelligkeit und Effizienz arbeiten - gerade im Hinblick auf grenzüberschreitende Transaktionen. Vor allem SWIFT wird von dem US-Unternehmer in ein schlechtes Licht gerückt: "SWIFT ist eine absolute Katastrophe."

Bereits in der Vergangenheit wurden ähnliche Aussagen von Krypto-Befürwortern immer wieder getätigt. Jetzt scheint es so, als ob auch die Banken selbst langsam aufwachen würden, denn die ersten Finanzinstitute setzen auf eine Adaption der Blockchain-Währungen: Laut eines Tweets auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) von Patrick Hansen, einer der Führenden Köpfer des Krypto-Unternehmens Circle, hatten boten bereits im März 2025 über 50 verschiedene Banken Kryptowährungen an.

Auch in den USA gibt es erste Veränderungen, nachdem unter US-Präsident Donald Trump ein neuer Vorsitzender der Börsenaufsicht SEC eingesetzt wurde. Dieser verfolgt eine wesentlich kryptofreundlichere Einstellung und dürfte die Regulierungen in den kommenden Monaten und Jahren entsprechend anpassen. Dies könnte dazu führen, dass auch mehr und mehr US-Banken in den Krypto-Handel einsteigen. Ersten Spekulationen zufolge hat auch die Federal Reserve - die Notenbank der USA - die bisher kryptofeindliche Einstellung aufgeweicht.

Klar ist, dass der Krypto-Hype langfristig bleiben wird. Bereits jetzt suchen immer mehr Nutzer nach Möglichkeiten, um dem aktuellen Bankensystem zu entkommen. Wallet-Anbieter wie MetaMask oder Best Wallet konnten zuletzt besonders starke Nutzerzahlen verzeichnen, was ein starker Indikator dafür ist, dass die Adaption der Kryptowährungen immer weiter ansteigt.

