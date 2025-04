Münster (ots) -Im vergangenen Jahr haben Kundinnen und Kunden mehr als 1,3 Millionen Neuverträge bei der LVM Versicherung abgeschlossen, insbesondere in der Kraftfahrt- und Sachversicherung. Die Beitragseinnahmen im Konzern erreichten knapp 4,9 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 9,1 Prozent setzt sich die LVM Versicherung 2024 erneut deutlich von der Branche ab, die laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ein Beitragswachstum von 5,1 Prozent erzielte.Auf der Schadenseite profitierte die Konzernmutter von einem Jahr ohne größere Unwetterereignisse. Aufgrund des guten Bestandswachstums stieg die Anzahl der gemeldeten Schäden dennoch um 2,2 Prozent auf mehr als 960.000. Die LVM Versicherung regulierte 2024 Schäden in Höhe von rund 2,4 Milliarden Euro (+3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).Da sich aufgrund eines guten Börsenjahres auch die Kapitalanlage positiv entwickelte, weist das Unternehmen insgesamt einen sehr guten Jahresüberschuss von 241,2 Millionen Euro für das Jahr 2024 aus. Dieser stärkt das Eigenkapital des Versicherers, das nunmehr bei 3,5 Milliarden Euro liegt.LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker zeigt sich anlässlich der heutigen LVM-Mitgliederversammlung sehr zufrieden: "2024 war für die LVM Versicherung ein sehr gutes Geschäftsjahr. Wir waren vertrieblich und wirtschaftlich erfolgreich. So konnten wir die Finanzkraft unseres Unternehmens weiter stärken. Diese ist die Basis für die Sicherheit, die wir unseren Kundinnen und Kunden bieten. Die LVM Versicherung ist kerngesund und wächst erfolgreich."Gute Entwicklung in allen Sparten2024 setzte sich die Konzernmutter (Schaden- und Unfallversicherungen) mit einem Beitragswachstum von +11,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro vom Markt ab (GDV: +7,9 Prozent). Erneut erbrachten die Sparten der Schaden- und Unfallversicherung das größte Beitragswachstum - 2024 auch bedingt durch Beitragsanpassungen, die branchenweit wegen gestiegener Kosten notwendig geworden waren. Die Kraftfahrtversicherung wuchs mit einem Beitragsplus von +14,6 Prozent auf mehr als 1,6 Milliarden Euro (GDV: +11,4 Prozent). In der Sachversicherung erhöhten sich die Beitragseinnahmen um 11,9 Prozent auf erstmals über eine Milliarde Euro (GDV: +9,1 Prozent).Auch die Unternehmenstöchter der LVM übertrafen ihre Vorjahresergebnisse und zeigten das beste Neugeschäft ihrer Unternehmensgeschichte. Die LVM-Krankenversicherung verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein Beitragsplus von +5,1 Prozent auf 476,0 Millionen Euro (Verband der Privaten Krankenversicherung: +3,2 Prozent). In der LVM-Lebensversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um +2,0 Prozent auf 891,0 Millionen Euro (GDV: +3,1 Prozent).LVM plant mehr als 500 NeueinstellungenEin erfolgreiches Unternehmen braucht Menschen: Waren es 2024 bereits mehr als 400 neue Mitarbeitende, plant die LVM in diesem Jahr für den Standort Münster rund 500 weitere Neu- und Nachbesetzungen. Davon sind knapp 350 geplante Festanstellungen, rund 65 Auszubildende, dual Studierende und Trainees sowie 90 Werkstudierende. Dieser Bedarf speist sich aus den gestiegenen Kunden- und Vertragszahlen, zunehmender Regulatorik sowie aus altersbedingter Fluktuation. In den kommenden zehn Jahren verabschiedet das Unternehmen jährlich im Schnitt 100 Mitarbeitende in den Ruhestand. Somit besteht neben neu geschaffenen Stellen auch erheblicher Bedarf an Nachbesetzungen. Gleichzeitig investiert der Versicherer in den Ausbau seiner selbstständigen Agenturen und deren Mitarbeitenden. Im Jahr 2025 erwartet die LVM, 130 neue Vertrauensleute, etwa 1.000 Mitarbeitende für den Innen- und Außendienst der Agenturen sowie 250 Auszubildende begrüßen zu können.LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker ist überzeugt, dass der Personalausbau trotz Fachkräftemangels gelingen wird: "Die LVM ist nicht nur ein Serviceversicherer, der mit seinen Versicherungen und Dienstleistungen immer mehr Kundinnen und Kunden überzeugt. Wir sind auch ein guter Arbeitgeber und Vertragspartner, bei dem Menschen gerne arbeiten."LVM schärft Engagement für die GesellschaftDie LVM ist ein starker Partner der Gesellschaft. Im vergangenen Jahr hat der Versicherer seine zentralseitigen Engagements insbesondere in Münster und im Münsterland noch einmal geschärft und unterstützt nun nachhaltig insbesondere Initiativen, die gesellschaftliche Teilhabe von benachteiligten Personen und Personengruppen ermöglichen. Im Jahr 2024 hat die LVM Versicherung insgesamt 70 Organisationen unterstützt. Zwei aktuelle Beispiele belegen das breit gefächerte Engagement: So unterstützt der Versicherer das Münsteraner Mädchenhaus Mia der Outlaw gGmbH bei einem Projekt, das den dort betreuten Mädchen und jungen Frauen Freizeitaktivitäten und damit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht - um ihnen angesichts ihrer prekären Lebenssituation etwas Normalität im Alltag zur schenken. Ein weiteres Beispiel sind die Barrierescouts von SeHT e. V.: Das inklusive Projekt sensibilisiert Schülerinnen und Schüler für Barrieren und Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in ihrem Lernort Schule und zeigt Möglichkeiten auf, diese zu beheben.LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker: "Die LVM übernimmt Verantwortung - und das nicht nur bei Versicherungsthemen. Wir fördern Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt und Kultur, um eine nachhaltige, inklusive Gesellschaft zu stärken. So leisten wir aktiv unseren Beitrag für Münster und die Region."