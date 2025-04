Dortmund (ots) -Die Power2Drive Europe (https://www.powertodrive.de/start?utm_campaign=2025_brand_p2deu&utm_source=google&utm_medium=sea&utm_term=de&gad_source=1&gbraid=0AAAAADAyos7g5a5cJSn5pE85kGB0X2E-p&gclid=EAIaIQobChMIyPHz_ci-jAMVv5GDBx0ckjTlEAAYAyAAEgLw_PD_BwE) lädt vom 7. bis 9. Mai 2025 nach München, um neue Lösungen der Ladeinfrastruktur- und E-Mobility-Branche zu diskutieren. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur technologische Innovationen, sondern vor allem integrierte Lösungen für die Energiewende. Compleo Charging Solutions (https://www.compleo-charging.com/) und das Mutterunternehmen KOSTAL (https://www.kostal.com/de-de/) rücken ihr AC-Gesamtsystem für das bidirektionale Laden für Automobilhersteller und andere Industrieunternehmen in den Fokus des Messeauftritts an Stand B6.110. Denn erst in einem nahtlos vernetzten System - offen für herstellereigene und herstellerübergreifende Komponenten - wird das Fahrzeug als mobiler Speicher zum aktiven Bestandteil der Energiewende. Mit dem ersten Komplettsystem aus Onboard-Charger im Fahrzeug und passender Wallbox, das 2027 für den Massenmarkt verfügbar sein soll, positionieren sich Compleo und KOSTAL als Kompetenz-Hub für bidirektionales Laden.Das Motto der Power2Drive 2025 lautet "Charging the Future of Mobility". Für Compleo gehören Vehicle-to-X-Technologien eingebettet in ein stimmiges Gesamtsystem dabei als zwingend erforderliche Themen auf die Agenda. Der Ladeinfrastrukturspezialist wird gemeinsam mit dem CPO und E-Mobility-Unternehmen ChargeOne (https://chargeone.de/) sowie dem Software-Anbieter zur Verwaltung von Ladestationen vaylens ausstellen. Compleo arbeitet aktuell mit KOSTAL an einem technischen System für das bidirektionale Laden. In diesem Zusammenhang wird das Unternehmen künftig eine erste Gesamtentwicklung aus AC-Wallbox und einem Onboard-Charger im Fahrzeug anbieten. Dies ist ein strategischer Vorteil für interessierte OEMs, da sie so eine nahtlose Kommunikation zwischen Auto, Wallbox, weiteren Energieeinrichtungen und Verbrauchern sicherstellen können. Compleo setzt hierbei auf leistungsstarke und verlässliche Ladetechnologie sowie fünf Jahre Feldtesterfahrung in bidirektionalen Ladeprojekten. Zudem fließt in das neue technische System auch das umfassende Know-how von KOSTAL ein - sowohl im Bereich der Onboard-Charger als auch in der europaweit zertifizierten Solarstromzeugung und intelligenten Energienutzung.Bidirektionales Laden, bei dem Elektrofahrzeuge nicht nur Energie aus dem Stromnetz beziehen, sondern auch überschüssige Energie zurückspeisen können, spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft von Elektromobilität und Energiewende. Eine Studie der Fraunhofer-Institute ISE und ISI im Auftrag von Transport & Environment (https://www.transportenvironment.org/uploads/files/2024_10_Study_V2G_EU-Potential_Final.pdf) zeigt, dass die Integration von Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologien das deutsche Energiesystem bis 2040 jährlich um 8,4 Milliarden Euro entlasten könnte. EU-weit könnten die Einsparungen sogar 22 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Zudem könnten Elektrofahrzeuge durch bidirektionales Laden bis zu 9 Prozent zur jährlichen Stromversorgung Europas beitragen und in Spitzenzeiten 15 bis 20 Prozent des Strombedarfs decken. Bidirektionales Laden verändert so auch die Logik der E-Mobilität: Es geht nicht länger nur darum, Energie für das Laden von E-Fahrzeugen zu entnehmen, sondern diese auch intelligent zurückzugeben.Mit der wachsenden Bedeutung dieser Technologie nimmt auch die Zahl der Anbieter zu, die Lösungen für bidirektionales Laden präsentieren. Allerdings unterscheiden sich diese Angebote zum Teil erheblich in ihrer Leistungsfähigkeit: Während Vehicle-to-Home-Anwendungen in erster Linie auf die Energieversorgung einzelner Haushalte ausgelegt sind, zielt Vehicle-to-Grid darauf ab, E-Fahrzeuge aktiv in das Stromnetz einzubinden. Dies stellt zusätzliche Anforderungen an Kommunikation, Netzdienlichkeit und Systemintegration. Die Umsetzung eines bidirektionalen Gesamtsystems ist sowohl auf technischer als auch auf regulatorischer und systemischer Ebene komplex. Als stimmige Antwort entwickeln Compleo und KOSTAL deshalb ein bidirektionales AC-Gesamtsystem, das auch auf eine echte Netzdienlichkeit (V2G) abzielt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Oberste Ziele sind hierbei maximale Kompatibilität, problemlose Integration sowie offene Schnittstellen. Die Power2Drive markiert diesbezüglich den Wendepunkt weg von der Vision, hin zur Realität. "Während andere noch über Konzepte und Ideen sprechen, schaffen wir Realität: ein europaweit zertifiziertes System aus einem Onboard-Charger von KOSTAL in Kombination mit der AC-Bidi-Wallbox von Compleo, das Kommunikation, Sicherheit und Effizienz vereint. Hiervon profitieren alle Akteure der Energiewende gleichermaßen", erklärt Dr. Björn Dietrich, CEO von Compleo Charging Solutions.Er fügt hinzu: "Wer bidirektionales Laden ernst nimmt, braucht ein funktionierendes Gesamtsystem. Das Herzstück aus Ladegerät im und außerhalb des Fahrzeugs liefern wir ab 2027 serienreif. Wir entwickeln unser System entlang der bestehenden und sich weiterentwickelnden Standards und regulatorischen Anforderungen. Alle Komponenten werden entsprechend zertifiziert und bieten damit höchste Investitionssicherheit. Anforderungen, die sich künftig aus neuen Regularien ergeben, können flexibel über Software-Updates integriert werden. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur zu schaffen, die technologische Exzellenz mit praktikabler Umsetzung verbindet. Auf der Power2Drive möchten wir mit OEMs, Ladeinfrastrukturbetreibern und E-Mobilitätsanbietern ins Gespräch kommen - um bidirektionales Laden praktizierte Realität werden zu lassen und die Zukunft der E-Mobilität aufs nächste Level zu heben."Ein weiteres technologisches Highlight am Power2Drive-Stand von Compleo ist der HPC-Lader eTower 200 (https://www.compleo-charging.com/produkte/hpc-ladestationen/hpc-product/etower-200). Mit besonders leisem Betrieb, einem hohen Wirkungsgrad von 97,5 Prozent und platzsparendem Design ist er ideal für stark frequentierte Ladeorte. Seine innovative Montage-Hilfe WireHub vereinfacht die Installation der Ladestation deutlich. Mit sieben Leistungsmodulen verteilt der eTower 200 die verfügbare Ladeleistung dynamisch auf zwei angeschlossene Fahrzeuge - und stellt so sicher, dass Ladepunktbetreibern ein Umsatzplus ermöglicht wird.Compleo lädt alle Interessierten ein, auf der Power2Drive Europe an Stand B6.110 unter anderem zu erfahren, wie bidirektionales Laden vom Konzept zur Realität wird.# # #Über CompleoCompleo Charging Solutions zählt zu den führenden Anbietern von Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Als Teil der global agierenden KOSTAL-Gruppe unterstützt das Unternehmen seine Geschäftskunden mit AC-, DC- und HPC-Ladestationen. Zum Kundenkreis gehören namhafte Ladepunktbetreiber, der Elektrogroßhandel sowie mehr als 300 Energieversorger. Die Vision von Compleo ist es, Elektromobilität als nachhaltigste und komfortabelste Form der Fortbewegung konsequent weiterzuentwickeln - und für die Menschen erlebbar zu machen. Dabei legt das Unternehmen den Fokus auf technologische Innovation, etwa in den Bereichen High-Power-Charging, bidirektionales Laden, Eichrecht und Payment-Lösungen. Die praxisnahe Produktentwicklung schafft klare Vorteile für CPOs und Installateure - und sorgt zugleich für ein positives Ladeerlebnis für E-Auto-Fahrer. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.comPressekontakt:Katrin Osburgpresse@compleo-cs.co+49 176 610 520 89Original-Content von: Compleo Charging Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149218/6023598