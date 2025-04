München (ots) -Trailer & Plakat zur heiß erwarteten Fortsetzung des Erfolgs-Franchise sind da!Die trickreichen Profi-Illusionisten kehren mit einem grandiosen neuen Stunt zurück! Action-Spezialist Ruben Fleischer ("Uncharted", "Venom") inszeniert das Ensemble rund um Jesse Eisenberg ("The Social Network"), Woody Harrelson ("Venom - Let There Be Carnage"), Isla Fisher ("Die Hochzeits-Crasher") und Dave Franco ("Bad Neighbors"), das sich mit seinen besonderen Fähigkeiten in ein überraschendes und hochspannendes neues Abenteuer katapultiert.Ebenfalls wieder mit dabei im magischen Action-Coup ist Schauspielikone Morgan Freeman ("The Dark Knight"). Neu im Cast ist Rosamund Pike ("Gone Girl - Das perfekte Opfer"). Das Illusionisten-Team erhält frischen Wind durch Ariana Greenblatt ("Barbie"), Justice Smith ("Jurassic World: Ein neues Zeitalter") und Dominic Sessa ("The Holdovers").Pressekontakt:PR (Print, Radio, TV):Simone Bachofner & Maria HerleinTel: 030 / 61 20 30 - 70/ - 20E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deMaria.Herlein@aim-pr.deOnline-PR:Franziska Buchholz, Anne Bombien, Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6023628