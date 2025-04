Wien (www.fondscheck.de) - Die Natixis-IM-Tochter Ostrum Asset Management stellt ihr Asset-Management-Team neu auf und hat im Zuge dessen drei Schlüsselpositionen neu besetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Xavier-André Audoli werde die Position des CIO Insurance & Institutional Asset Management übernehmen. Iain Bremner werde Director of Investment Solutions und verantwortet die Angebote für institutionelle Kunden. Und Stéphanie Noël leite künftig das Systematic-Asset-Management-Team innerhalb der Abteilung Quantitative Investments and Research. ...

