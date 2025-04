Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Die UmweltBank (ISIN DE0005570808/ WKN 557080) ist dynamisch in das neue Jahr gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Skalierung und das Wachstum des Privatkundengeschäftes der Bank entwickeln sich planmäßig. Das Firmenkundengeschäft war durch die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich der Erneuerbaren Energien und Wohnimmobilien geprägt, die die Bank für selektives Neugeschäft genutzt hat. Der Verwaltungsaufwand ist weiterhin durch Investitionen in die Digitalisierung und Prozessoptimierung der Bank beeinflusst. Das positive Ergebnis von 10,3 Mio. Euro im ersten Quartal war durch die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft geprägt. ...

