Die SMT Scharf AG, Spezialist für Transport- und Logistiklösungen im Untertagebergbau, ist mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der Konzernumsatz stieg um 83,2 % auf 22,9 Mio. Euro (Q1/2024: 12,5 Mio. Euro) - angetrieben durch die Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. sowie starkes Wachstum im Segment Tunnellogistik. Auch beim Ergebnis gelang die Trendwende: Das EBIT drehte mit 1,2 Mio. Euro deutlich ins Plus (Q1/2024: -1,0 Mio. Euro), bei einer EBIT-Marge von 4,4 %. CFO Volker Weiss sieht die Integration von Xinsha ...

