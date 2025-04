Die Zölle auf in die USA importierte Autos belasten die Industrie. In dieser Woche hat eine Reihe der wichtigsten Branchenwerte Zahlen präsentiert und Statements zu den Auswirkungen der Zölle gegeben. Diese fallen verheerend aus. US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag unterdessen Erleichterungen für die Autobauer veranlasst.Die US-Regierung reagierte auf den zunehmenden Druck in der Autoindustrie: Trump unterzeichnete am Dienstag zwei Dekrete, die Erleichterungen bei den 25-Prozent-Zöllen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...