Nachfrage nach Gold-Coins steigt deutlich an - darum investieren Anleger jetzt

Angesichts geopolitischer Spannungen, Inflationssorgen und wachsender Unsicherheit an den Finanzmärkten wenden sich immer mehr Anleger sicheren Häfen zu und entdecken dabei digitale Alternativen zu physischem Gold. Kryptowährungen wie XAUT oder PAXG, die den Goldpreis abbilden, verzeichnen gerade eine steigende Nachfrage.

Die Finanzwelt befindet sich in letzter Zeit im Aufruhr, und es kam sowohl an traditionellen Finanzmärkten als auch im Krypto-Markt noch vor kurzem zu heftigen Verlusten. Hauptauslöser waren die Ankündigungen von Donald Trump, der Strafzölle gegen einen Großteil der Welt verhängen will, um die USA als Handelsmacht zu stärken und die US-Wirtschaft noch weiter anzutreiben.

Das führte verständlicherweise zu großer Verunsicherung, da viele Investoren einen Zollkrieg mit folgender steigender Inflation und möglicherweise sogar einer globalen Rezession fürchten. Von diesem ersten Schock konnten sich die Märkte zwar wieder ein gutes Stück erholen, allerdings bleibt eine große Unsicherheit und viele Großinvestoren flüchten sich in krisensichere Assets.

Dabei konnte vor allem Gold stark profitieren, das ja historisch gesehen als krisensicheres Asset gilt. So erreichte der Goldkurs bereits ein neues Allzeithoch und schoss zwischenzeitlich auf über 3.500 $ pro Feinunze in die Höhe.

Interessant ist jetzt, dass von dem Goldboom auch Gold-Kryptowährungen profitieren konnten. So gibt es heute nämlich bereits mehrere Coins, die ähnlich wie Stablecoins funktionieren. Anstatt an den Wert des US-Dollars gekoppelt zu sein, bilden diese Coins jedoch die Wertentwicklung von Gold ab.

Die beiden größten Gold-Kryptowährungen stellen dabei Tether Gold mit dem Kürzel XAUT sowie PAX Gold mit dem Kürzel PAXG dar. Beide verfügen über eine Marktkapitalisierung von circa 800 Millionen $ und zählen damit zu den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Vom Goldboom der letzten Monate und des gesamten letzten Jahres konnten beide Coins dabei stark profitieren. Im Jahresvergleich liegt ihr Wert bei einem Plus von über 40 %, und allein im letzten Monat ging es knapp 5 % aufwärts.

Das stellt natürlich erst einmal keine außergewöhnliche Rendite im Krypto-Markt dar. Allerdings sollten Anleger bedenken, dass es sich hierbei eben um eine vergleichsweise sichere Kryptowährung handelt, die deutlich weniger volatil ist, da sie an den Goldpreis gekoppelt ist.

Immer mehr Investoren scheinen die Möglichkeit zu nutzen, indirekt im Krypto-Markt in Gold zu investieren. Schließlich gehen mit dem physischen Goldkauf einige Hürden einher. So ist physisches Gold, wenn man es im großen Maßstab kaufen will, natürlich sehr schwer und vor allem auch schwer zu verwahren. Bankschließfächer müssen angemietet werden, und das alles hat einen hohen bürokratischen und logistischen Aufwand.

Daher entschieden sich viele Investoren in jüngster Zeit bereits dazu, in Gold-ETFs zu investieren, die den Goldpreis ebenfalls abbilden. Allerdings scheint es nun eben für viele Anleger noch attraktiver zu werden, einfach direkt im Krypto-Markt auf Gold zu spekulieren.

Die geopolitische und weltwirtschaftliche Situation scheint sich derweil immer weiter zuzuspitzen, und die Nachfrage nach Gold steigt immer weiter an. Das könnte dem Analysten Robert Kiyosaki zufolge dazu führen, dass die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Bitcoin, Gold und Silber in den kommenden Jahren noch um ein Vielfaches weiter ansteigt. Kiyosaki sieht den Goldpreis bis 2035 bei bis zu 30.000 $ pro Unze und damit fast zehnmal höher, als er heute bereits ist.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k's are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.



I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned…