Henkel VZ AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Henkel VZ

Der längerfristige Ausblick für Investoren

- Henkel VZ Aktie WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Ticker: HEN3

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Henkel VZ Aktie?

Henkel sieht sich verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Zum einen ist es die schwache Binnenkonjunktur, zum anderen die steigenden Rohstoffkosten und die Auswirkungen des russischen Kriegs. Das Russland Geschäft hat Henkel aufgegeben und steht zusätzlich vor der Herausforderung die Kosmetiksparte zu stärken. Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen den größten Umbau in seiner Geschichte vollzieht. Der Konzern hat die Sparte Wasch- und Reinigungsgeschäft mit der schwächelnden Kosmetiksparte zur neuen Einheit Consumer Brands zusammengelegt. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bleibt allerdings verhalten.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie formatierte im April 2021 ein Hoch bei 99,50 EUR. Es stellte sich nachfolgend eine ausgeprägte Schwäche ein. Diese hat übergeordnet bis Mai 2022 angehalten. Die Aktie konnte sich stabilisieren, es dauerte aber einige Monate, bis sich moderate Erholungen eingestellt hat. Im Chart ist erkennbar, dass es seit 2023 sukzessive aufwärts gegangen ist. Es haben sich zwar Rücksetzer eingestellt, diese wurden aber immer wieder zurückgekauft. Im Rahmen des scharfen Rücksetzers im März wurden die Gewinne der letzten 18 Monate innerhalb kurzer Zeit wieder abgegeben.

Die Aktie ist im Rahmen der ausgeprägten Schwäche wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurückgefallen, nachdem sich das Papier seit Ende 2020 übergeordnet im Bereich der SMA50 (aktuell bei 80,40 EUR) - SMA20 (aktuell bei 78,79 EUR) aufwärtsschieben konnte. Das Wochenchart ist mit dieser Bewegung klar bärisch zu interpretieren. Im Chart ist erkennbar, dass sich das Papier in den letzten vier Handelswochen stabilisiert, aber noch nicht nennenswert erholt hat. Bei 65,95 EUR hat das Wertpapier aktuell einen Doppelboden formatiert.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten dieser zunächst in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 72,87 EUR) gehen. Im Wochenchart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie den letzten Rücksetzer etwas stabilisieren konnte, dann aber aufgegeben wurde. Die Relevanz der SMA200 kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Das Chartbild würde sich etwas aufhellen, wenn es das Papier schafft, sich erneut wieder über der SMA200 zu etablieren, was aber durchaus eine Kraftanstrengung sein könnte. Ob sich diese Bewegung in den kommenden Handelswochen einstellt, bleibt abzuwarten.

Solange die Aktie aber per Wochenschluss unter der SMA200 notiert, solange könnte es zu weiteren Rücksetzern kommen, insbesondere wenn der Doppelboden nicht hält. Stellen diese sich ein, so könnte sich diese bis in den Bereich der 56,52 EUR einstellen. Darunter könnten die 50 /48 EUR angelaufen werden.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier ist in den letzten sechs Monaten übergeordnet seitwärts gelaufen. Es ging in einer Range von 85 EUR auf der Oberseite bis 75 EUR auf der Unterseite hin und her. Mitte Dezember formatierte die Aktie bei 86,90 EUR ein Jahreshoch, das in den Folgetagen aber wieder abverkauft wurde. Mit dieser Abwärtsbewegung ging es zurück in die Box. Ende Februar stellte sich Kaufdruck ein, der die Aktie an das Jahreshoch bei 88,40 EUR geschoben hat. Dieses Hoch wurde dynamisch und mit Momentum abverkauft. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar immer wieder Erholungen ein, die aber keine Substanz hatten. In den letzten Handelswochen hat sich das Papier im Bereich der 68 - 65 EUR stabilisieren können.

Im Tageschart ist erkennbar, dass es vor zwei Handelstagen mit einer kleinen Aufwärtsbewegung an die SMA20 (aktuell bei 69,10 EUR) gegangen ist; von hier aus wurde die Aktie wieder nach Süden abgewiesen. Wesentlich wird sein, dass sich das Papier per Tagesschluss über der 65,95 EUR halten kann. Gelingt dies, so könnte es wieder in Richtung der SMA20 gehen. Selbst ein Überwinden dieser Linie würde das Tageschart nicht unbedingt und notwendigerweise aufhellen. Das Wertpapier muss sich, sollte die Bewegung gelingen, zügig weiter in Richtung Norden schieben. Erst wenn sich das Wertpapier über der SMA50 (aktuell bei 75,62 EUR) festgesetzt hat, würde sich das Chartbild wieder aufhellen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.