Hongkong (ots/PRNewswire) -Nachdem ein Benutzer einen Befehl zur Zahlungsbestätigung gegeben hat, erhält der Händler sofort die Zahlung von der intelligenten Brille. Die Bezahlung kann einfach über die Smart Glasses erfolgen, ohne dass der Nutzer sein Handy zücken muss. Dies ist keine Szene aus einem Sci-Fi-Film, sondern die weltweit erste implementierte Offline-Bezahlfunktion für AR-Brillen.Am 29. April 2025 gab Meizu in Hongkong den offiziellen Start der weltweit ersten Offline-Bezahlfunktion für AR-Brillen bekannt, die zunächst in die StarV Air2 Smart Glasses integriert wurde. Dem Vernehmen nach soll die Funktion im dritten Quartal dieses Jahres schrittweise eingeführt werden, und alle neuen Smart Glasses, die Meizu im Jahr 2025 auf den Markt bringen wird, werden diese Zahlungsfunktion bieten. Diese Innovation bietet nicht nur ein neues Zahlungserlebnis für die Verbraucher, sondern ist auch ein weiterer wichtiger Durchbruch für Meizu in der Smart Glass Branche.Als weltweit erstes Unternehmen läutet es eine neue Ära des Zahlungsverkehrs einDie diesmal vorgestellte Offline-Zahlungsfunktion für AR-Brillen ist eine weltweite Premiere. Dieser Erfolg ist auf die enge Zusammenarbeit zwischen Meizu und dem Team für grenzüberschreitende Zahlungstechnologie von Ant International Alipay+ zurückzuführen. Meizu nutzt die hochmoderne Zahlungstechnologie von Alipay+ und hat mehrere AR-Brillen-Funktionen wie die optische Wellenleiter-Display-Technologie, die Technologie zur Reduzierung und Erfassung von Sprachgeräuschen und die kamerabasierte Code-Scanning-Technologie eingesetzt, um innovative Zahlungsszenarien zu entwickeln und internationalen Nutzern ein bequemeres Zahlungserlebnis zu bieten. Auf dem Ant International Alipay+ Global Partner Summit fand diese bahnbrechende Funktion große Aufmerksamkeit und Anerkennung bei den Branchenpartnern.Pionier bei der Integration von KI-ÖkosystemenDie führende Position von Meizu in der Branche der intelligenten Brillen ist unbestreitbar. Öffentlichen Daten zufolge eroberte die StarV-Serie im ersten Quartal nach ihrer Markteinführung 41,5 % des Marktes für AR-Smart-Brillen und belegte damit den ersten Platz in China. Im Jahr 2025 belegte die StarV Air2 drei Monate in Folge den ersten Platz auf der Liste der meistverkauften Smart Glasses von JD.com. Die Einführung dieser Offline-Zahlungsfunktion stärkt nicht nur den Wettbewerbsvorteil der StarV-Serie, sondern unterstreicht auch Meizus Branchenverantwortung, Pionierarbeit im Bereich der AR-Brillen zu leisten.Meizu war stets führend in der AR-Technologie, was sich am deutlichsten in seinen Produkten zeigt. Das beliebte StarV Air2 beispielsweise ist mit dem kleinsten Micro-LED-Display der Welt ausgestattet und verfügt über optische Wellenleiterlinsen aus gehärtetem Glas, die für Klarheit sorgen und das Nutzererlebnis verbessern.Inmitten des rasanten Wachstums des aktuellen AR-Brillenmarktes integriert Meizu aktiv KI-Ökosysteme, um die Anwendungsgrenzen von Smart Glasses zu erweitern. Das selbst entwickelte Flyme-KI-Modell in Verbindung mit der Zusammenarbeit mit führenden KI-Modellen von Drittanbietern wie Tongyi Qianwen von Alibaba Cloud, Doubao von ByteDance und ERNIE Bot von Baidu bietet den Nutzern intelligentere und bequemere KI-Dienste. Die Offline-Zahlungsfunktion ist ein weiteres Beispiel für die Integration des KI-Ökosystems von Meizu. Sie erhöht die Praktikabilität und Attraktivität von Smart Glasses und schafft gleichzeitig neue Wachstumsmöglichkeiten für Meizu. Es wird erwartet, dass es die Popularität der StarV-Serie auf dem Markt weiter vorantreibt und das Geschäftswachstum unterstützt.Eröffnung neuer Wachstumsmöglichkeiten für die IndustrieIntelligente Brillen werden heute in zunehmendem Maße bei der Arbeit und im täglichen Leben eingesetzt. Durch die zusätzliche Bezahlfunktion werden die Anwendungsszenarien erweitert und die Marktdurchdringung und Popularisierung von Smart Glasses beschleunigt. Als Pionier der Smart-Glasses-Technologie setzt Meizu durch die Erforschung neuer Szenarien und Funktionen technische Maßstäbe für die Branche.Durch den Aufbau eines Ökosystems aus "Hardware + Zahlung + Dienstleistungen" treibt Meizu die Entwicklung von Smart Glasses zu den intelligenten Endgeräten der nächsten Generation nach den Smartphones voran und eröffnet der Unterhaltungselektronikbranche neue Wachstumsmöglichkeiten.Meizu ist die Smartphone-Marke der DreamSmart Group, die KI-Öko-Produkte in drei Produktbereichen anbietet, nämlich Smartphones, XR und intelligente Autos. DreamSmart verfügt über fundiertes technologisches Fachwissen in verschiedenen Branchen und ist als führendes Unternehmen für intelligente Ökosysteme anerkannt.Die Umsetzung der weltweit ersten Offline-Zahlungsfunktion für Smart Glasses stellt nicht nur einen neuen Entwicklungspfad für die globale Unterhaltungselektronikindustrie dar, sondern treibt auch den Fortschritt in der gesamten AR-Brillenindustrie und ihrer Lieferkette voran. Mit herausragenden Leistungen bei Technologien, Produkten und strategischer Planung führt Meizu die Smart-Hardware-Branche in eine intelligentere und komfortablere Zukunft und schafft so verbesserte Smart-Living-Erlebnisse für Verbraucher weltweit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2675692/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/meizu-hat-die-weltweit-erste-offline-bezahlfunktion-fur-ar-brillen-vorgestellt-302442741.htmlPressekontakt:Krystal Wei,jingjing.wei@dreamsmart.comOriginal-Content von: Meizu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125652/6023732