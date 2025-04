Neuss (ots) -In der Verbraucherstudie "Bester Service" des F.A.Z. Instituts erreichte die Automobilbank Mobilize Financial Services den Spitzenwert und ist Branchensieger bei den Autobanken in Deutschland.Untersuchungskriterien der Verbraucherstudie mittels Social Media-Monitoring waren Produkt & Service (25 Prozent der Gesamtbewertung), Weiterempfehlung (25 Prozent) und Kundenzufriedenheit (50 Prozent) mit den Unternehmen und ihrer Produkte.Insgesamt rund 3,4 Millionen Nennungen zu etwa 7.600 Unternehmen und Marken wurden in der deutschlandweiten Studie "Bester Service" im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 28. Februar 2025 untersucht.Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.deAnsprechpartner für Medien:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6023740