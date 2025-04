DJ US-PCE-Inflation sinkt im März wie erwartet

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im März in etwa wie erwartet nachgelassen. Das von der Notenbank favorisierte Inflationsmaß, der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator), lag um 2,3 (Vormonat: 2,7) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,2 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. In der Kernrate, ohne die Komponenten Nahrung und Energie, erhöhte sich der Index um 2,6 (3,0) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 2,6 Prozent erwartet.

Die Konsumausgaben stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent, erwartet worden waren 0,5 Prozent. Die persönlichen Einkommen erhöhten sich um 0,5 Prozent, die Prognose hatte auf plus 04 Prozent gelautet. Die Sparquote betrug 3,9 Prozent.

April 30, 2025 10:13 ET (14:13 GMT)

