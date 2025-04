Auf der ACT Expo in Anaheim hat Hyundai die nächste Generation des seines Brennstoffzellen-Trucks XCIENT für den nordamerikanischen Markt vorgestellt und eine Partnerschaft mit dem Unternehmen für autonomes Fahren Plus bestätigt. Die Ankündigungen sind Teil der umfassenden Strategie von Hyundai, wasserstoffbetriebene und autonome Lkw in den Vereinigten Staaten auf den Markt zu bringen. Auf der diesjährigen Advanced Clean Transportation (ACT) Expo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...