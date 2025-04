© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Die Token2049 in Dubai rückt die Krypto-Welt weiter ins Rampenlicht. Treiben Bitcoin-ETFs und institutionelles Kapital den nächsten Marktschub an?Die Welt der digitalen Assets blickt in dieser Woche gespannt nach Dubai, wo die Token2049-Konferenz das globale Krypto-Universum versammelt. Vom 28. April bis 1. Mai 2025 findet die wichtigste globale Krypto-Konferenz statt. Gründer Alex Fiskum spricht von einem "Festival der Innovationen", das weit über klassische Branchentreffen hinausgeht. Die Veranstaltung wird von Branchengrößen wie Binance, Tether, Circle, OKX, BlackRock und Goldman Sachs dominiert, die in Panels, Keynotes und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Strategien und Visionen …