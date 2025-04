Unter Trump 2.0 hat eine alte Börsenweisheit ausgedient: 'Buy the Rumors, sell the Facts". Doch was sind heute noch 'Fakten'? Von Matthias Beil* 'Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht' ist überflüssig geworden. Denn was Fakt ist und was Gerücht, wird durch die Impulsivität, das mediale Dauerfeuer und die erratischen Signale aus dem Weißen Haus immer wieder neu definiert. Oder als Absurdität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...