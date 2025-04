McDonald's - Fast-Food-Branchenprimus überzeugt mit attraktiver Langfriststory!

Fast-Food-Gigant überzeugt trotz schwierigem Umfeld mit soliden Zahlen!

Der Fast-Food-Gigant McDonald's (MCD) gehört zu den attraktivsten Langfriststorys bei den US-Big-Caps im Consumer-Segment. Der Branchenprimus mit Sitz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois hat es dank seiner überlegenen Langfriststrategie in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich verstanden, seinen profitablen Wachstumskurs auch in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich fortschreiben zu können. McDonald's trifft mit seinen neuen Menüvariationen den Nerv der Zeit und versteht es dabei geschickt, etwa durch den Rollout von veganen und vegetarischen Kombimenüs, neue Kundengruppen zu erschließen. Dank seines breit gefächerten Produktmix, mit dem man neben höherpreisigen Spezialitäten auch Basics wie Hamburger, Cheeseburger, Wraps oder bei Kaffee- und Kuchenspezialitäten (McCafé) abdeckt, hat McDonald's in puncto Menüauswahl gegenüber der Konkurrenz die Nase vorne. In Verbindung mit neuen Kombimenüs und Promotionsaktionen gelingt es McDonald's, der Konkurrenz nicht zuletzt auch dank seines gut ausgebauten Filial- und Delivery-Netzwerks Marktanteile abzujagen. Trotz seiner überlegenen Gesamtstrategie hatte der US-Branchenprimus zuletzt mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Denn viele Konsumenten mit eher durchschnittlichem Einkommen kehrten McDonald's angesichts des inflationären Umfelds und hoher Menüpreise den Rücken, während man in den USA zuletzt außerdem mit den Auswirkungen eines Lebensmittelskandals mit erheblichen Imageproblemen zu kämpfen hatte. Entsprechend musste man im Q4 beim bereinigten EPS über einen Gewinnrückgang von 2,95 auf 2,83 USD quittieren, was jedoch im Rahmen der Konsenserwartungen gelegen hatte. Auch bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene wies man einen leichten Rückgang um 0,28 % auf 6,39 Mrd. USD aus, womit man unterhalb der Konsenserwartungen gelegen hatte. Immerhin konnte McDonald's bei den vergleichbaren Umsatzerlösen auf Konzernebene einen leichten Anstieg von +0,4 % ausweisen, was vor allem dem starken Abschneiden im Auslandsgeschäft geschuldet war.