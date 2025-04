EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

Evgeni Kaplun neuer Risikovorstand der flatexDEGIRO Bank



30.04.2025 / 17:45 CET/CEST

Evgeni Kaplun neuer Risikovorstand der flatexDEGIRO Bank Dr. Matthias Heinrich scheidet auf eigenen Wunsch als Risikovorstand aus dem Vorstand aus, um sich neuen Herausforderungen außerhalb der Bank zu widmen Mit Wirkung zum 1. Juni 2025 soll Evgeni Kaplun zum neuen Risikovorstand (CRO) der flatexDEGIRO Bank AG aufsteigen. Die Berufung in den Vorstand steht unter dem üblichen Zustimmungsvorbehalten der BaFin. Er folgt auf Dr. Matthias Heinrich, der auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. April 2025 aus dem Vorstand ausscheidet. Die Übergabe war im Zusammenhang mit der fortgeschrittenen Abarbeitung aufsichtsrechtlicher Anforderungen seit längerem vorbereitet. Kaplun (40) verantwortet seit Januar 2023 als Division Head Risk Control in der flatexDEGIRO Bank die zusammengeführten Bereiche Financial und Non-Financial Risk Control. Er verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Risikomanagement und Regulatorik. Vor seinem Eintritt bei flatexDEGIRO verantwortete er von 2017 bis 2022 als Division Head Risk Control / Risk Management und Stellvertretender Chief Risk Officer sämtliche wesentlichen Risikoarten der VTB Bank (Europe) SE in Frankfurt am Main. Der Aufsichtsratsvorsitzende der flatexDEGIRO Bank AG, Stefan Müller, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Position des Risikovorstands mit einem so hochqualifizierten Risikomanager aus den Reihen der Bank besetzen zu können. Evgeni Kaplun übernimmt die Verantwortung für eine zentrale Steuerungs- und Kontrollfunktion, deren Bedeutung gerade in einem wachstumsstarken Unternehmen wie flatexDEGIRO weiter zunehmen wird." Heinrich (62) war seit Oktober 2022 Mitglied des Vorstands der flatexDEGIRO Bank AG und hat schwerpunktmäßig die Weiterentwicklung und Harmonisierung der Risikofunktion sowie deren Ausrichtung an den aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfolgreich vorangetrieben. Für seine Verdienste dankte Müller dem ausscheidenden Risikovorstand: "Dr. Matthias Heinrich hat die Risikofunktion der flatexDEGIRO Bank neu aufgestellt und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Bank erfolgreich die Anforderungen des Regulators schnell und zielgerichtet umgesetzt hat. Für seine nächsten beruflichen Herausforderungen wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg." "Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich von Seiten des Aufsichtsrats, meiner Vorstandskollegen und der Mitarbeitenden erfahren habe. Nach knapp drei Jahren Aufarbeitung der aufsichtsrechtlichen Themen im Risikobereich ist mein Auftrag in Kürze abgeschlossen", so Dr. Matthias Heinrich zu seinem Ausscheiden. Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund EUR 70 Mrd. und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.



