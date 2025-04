Die NIU Group unter der Leitung des österreichischen Investors Cevdet Caner hat die Übernahme und Wiederinbetriebnahme der Tati-Mine in Botswana bekannt gegeben. Damit beginnt für Tati ein neues Kapitel und das Unternehmen positioniert sich als zuverlässiger und fokussierter Produzent von Nickel, Kupfer und anderen wichtigen Metallen für den globalen Markt mit Sitz in Botswana.

Der Kauf von Tati durch die NIU Group stellt eine bedeutende neue Auslandsinvestition in Botswana dar. Er baut auf der starken Regierungsführung, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, den qualifizierten Arbeitskräften und dem Ruf des Landes als führender Standort für den Bergbau auf. Unter der neuen Eigentümerschaft wird Tati den Betrieb hochfahren, um die Produktion und Effizienz in voller Übereinstimmung mit den Vorschriften und Normen Botswanas zu steigern.

Die NIU Group sieht Tati als einen wichtigen Faktor für die wirtschaftliche Zukunft Botswanas. Der erhebliche Einfluss von Tati auf die Wirtschaft Botswanas wird sich unter anderem in einem Beitrag von rund 3 Mrd. USD zum BIP des Landes über einen Zeitraum von zehn Jahren niederschlagen. Dies entspricht einem prognostizierten Anstieg des jährlichen BIP Botswanas um 1,5 %. Die Zahl der Beschäftigten wird voraussichtlich auf über 400 direkte Mitarbeiter ansteigen, wobei in der Hochphase bis zu 3.000 zusätzliche indirekte Arbeitsplätze entstehen sollen, was der nahe gelegenen Stadt Francistown und anderen Städten im Osten Botswanas bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Dabei ist NIU entschlossen, eng mit den nationalen und lokalen Behörden sowie den Gemeinden rund um Tati zusammenzuarbeiten, um positive soziale Auswirkungen zu erzielen und eine transparente und partizipative Einbindung zu gewährleisten, die den Bergbau mit den lokalen Bedürfnissen in Einklang bringt.

Der Minister für Mineralien und Energie von Botswana, Hon Kenewendo, erklärte: "Wir freuen uns über die Wiederaufnahme des Betriebs der Tati-Mine nach acht Jahren Liquidation. Die strategische Investition von NIU wird nicht nur den Betrieb dieser historischen Anlage wieder aufnehmen, sondern auch der Wirtschaft im Nordosten Botswanas neue Impulse verleihen. Dieser Meilenstein stärkt die Position unseres Landes im globalen Markt für kritische Mineralien und unterstreicht die Entschlossenheit Botswanas, seine Ressourcen für ein nachhaltiges und integratives Wachstum zu nutzen."

Die NIU Group plant, weiteres Kapital in das Unternehmen zu investieren, um den Bergbau zu entwickeln und auszubauen und so den vollen Wert der Anlage zu realisieren, der über den Wiederbeschaffungswert von schätzungsweise über 500 Millionen US-Dollar hinausgeht. Um die Anlage wieder in die Gewinnzone zu bringen, sind über einen Zeitraum von zehn Jahren Investitionen in Höhe von rund 200 Millionen US-Dollar erforderlich. Davon entfallen 50 Millionen US-Dollar auf die ersten 18 Monate nach der Übernahme, um die Produktion auf ein stabiles Niveau zu bringen, während der Rest für nachhaltige Investitionen nach 2026 vorgesehen ist. Über die zehnjährige Lebensdauer der Mine wird der Vermögenswert voraussichtlich einen Umsatz von über 4,2 Milliarden US-Dollar erzielen.

Caner sagte: "Tati ist ein einzigartiger Vermögenswert. Wir bauen ein dynamisches Unternehmen auf, das gemeinsam mit Francistown und der gesamten Region wachsen wird. Wir werden uns weiterhin für die lokale Entwicklung durch Initiativen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Gesundheitswesen engagieren und dabei den Fokus auf Sicherheit, Einhaltung von Umweltvorschriften und die Einbindung der Interessengruppen legen. Wir sind bestrebt, schnell einen stabilen und wachsenden Betrieb aufzubauen, der ein langfristiger Partner für die Gemeinden in und um Francistown sowie für die Bürger und die Regierung von Botswana sein wird."

Tati wird eine Vielzahl von Metallen und Hydroxidsalzen produzieren, die international für etablierte Endverwendungen gehandelt werden. Zu den Produkten gehören Nickel- und Kobalthydroxid-Fällungen, Kupferkathoden, Metallbarren für Platinmetalle (Platin, Palladium, Rhodium) und Edelmetalle (einschließlich Gold).

Caner fügte hinzu: "Die neuen Technologien, die bei Tati eingeführt werden, werden unsere Fähigkeit verbessern, wichtige Mineralien für die Weltwirtschaft zu liefern und diese Produkte auf umweltverträgliche Weise zu liefern. Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Vermögenswert, der so eng mit unserer Vision übereinstimmt, ein führender westlicher Bergbauinvestor zu werden, der sich auf die für fortschrittliche Industrien und den zukünftigen Energiebedarf weltweit notwendigen Rohstoffe konzentriert, wieder in den Mittelpunkt zu rücken."

Die NIU Group ist eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in Europa und den USA, die sich auf Unternehmertum und Wertschöpfung konzentriert und das Ziel verfolgt, ein voll integrierter Bergbauinvestor und -betreiber mit Vermögenswerten in Nordamerika, Lateinamerika, Afrika und Europa zu werden. Der österreichische Unternehmer Cevdet Caner ist seit über zwei Jahrzehnten im Bergbau- und Immobiliensektor tätig. Die NIU Group plant 2025 weitere Akquisitionen im Bergbausektor, um ein diversifiziertes Portfolio an kritischen Vermögenswerten aufzubauen, die langfristiges Wachstum vorantreiben und der globalen Nachfrage nach wichtigen Vorleistungen für fortschrittliche Industrien und Spitzentechnologien entsprechen.

Tati-Mine Fakten

Der Wiederbeschaffungswert der Anlage beträgt über 500 Millionen US-Dollar.

10 Jahre Lebensdauer der Mine, Verarbeitung von ca. 40 Millionen Tonnen Roherz aus dem Tagebau sowie Aufbereitung von über 80 Millionen Tonnen Oberflächenhalden

Geschätzte Produktion: ca. 170.000 Tonnen Nickel (in Hydroxid) ca. 100.000 Tonnen Kupfer (Kathode) ca. 7.000 Tonnen Kobalt (in Hydroxid)

Modernste Bergbauanlage, die Tagebaubetrieb mit einer hydrometallurgischen Verarbeitungslinie kombiniert

400 direkte Arbeitsplätze und bis zu 3.000 indirekte Arbeitsplätze im Dauerbetrieb sowie bis zu 50 direkte Arbeitsplätze und 400 Arbeitsplätze im Baugewerbe innerhalb der ersten achtzehn Monate nach Inbetriebnahme

Zusätzliches Explorationsziel von 30-50 Millionen Tonnen ROM

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250429874865/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Boyd Bailey

hello@reputablepr.com