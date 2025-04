NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 112,27 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,17 Prozent.

Besonders beachtet wurden die Zahlen zum Wachstum der US-Wirtschaft. Diese war zum Jahresstart wegen stark gestiegener Einfuhren erstmals seit dem Jahr 2022 geschrumpft. US-Präsident Donald Trump hatte zwar erst Anfang April seine Zölle gegenüber fast allen Ländern dieser Welt angekündigt und sie dann teilweise wieder zurückgenommen. Die Importe sind aber schon vor der Zollentscheidung im März deutlich gestiegen. US-Unternehmen wollten sich offenbar mit ausländischen Produkten eindecken.

"Insgesamt sind die Daten nur auf den ersten Blick als Schwäche zu interpretieren und noch kein Anzeichen für einen wirtschaftlichen Absturz", kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. "Ob das so bleibt, hängt aber ganz zentral von den Entscheidungen im Weißen Haus ab. Ein Einbruch der Wirtschaft wäre die wohl unnötigste Rezession aller Zeiten."

Enttäuschend fielen auch Zahlen zum Beschäftigungsaufbau in den USA aus. Die Privatwirtschaft in den USA hat im April deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP nur um 62.000. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 115.000 erwartet. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht./jsl/zb