Ein neuer Talk von Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Christian W. Röhl (Scalable Capital): Was haben 100 Tage Trump mit den Finanzmärkten gemacht - und was erwartet uns in Zukunft? In dieser Analyse beleuchten wir die ökonomischen und geopolitischen Folgen der Trump-Politik. Es geht um Disruptionen, Zollpolitik, Inflation, geopolitische Risiken und mögliche wirtschaftliche Experimente. Besonders im Fokus: Die Auswirkungen auf Märkte, den Dollar, Anleihen und technologische Innovationen. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, wie politische Macht globale Finanzmärkte bewegt - und was Anleger jetzt wissen sollten.