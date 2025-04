Mainz (ots) -Landesfest in Neustadt an der Weinstraße vom 23. bis 25. Mai 2025 / SWR an allen Tagen mit attraktivem Angebot dabeiVom 23. bis 25. Mai 2025 findet in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag statt. Der Südwestrundfunk (SWR) ist an allen drei Tagen mit einem attraktiven Unterhaltungsprogramm dabei.Zu den Programmhighlights gehört am Freitag, 23. Mai 2025, ab 20:15 Uhr "Stadt Land Quiz - Die Show!" live mit der mehrfach für den Grammy nominierten SWR Big Band, den Queens of Soul und der amerikanischen Legende Curtis Stigers. Die Jubiläumsausgabe zur Primetime im SWR wird moderiert von Jens Hübschen - live, lustig, außergewöhnlich."Wenn das Land feiert, feiert der SWR mit."Ulla Fiebig, SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz: "Die Zeiten sind auch für uns Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer herausfordernd. Umso schöner, dass gefeiert wird. Der SWR ist dabei mit viel Musik und Unterhaltung an allen drei Tagen des Rheinland-Pfalz-Tages. Das Landesfest ist für uns seit der ersten Auflage 1984 in Koblenz eine gute Gelegenheit, mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen und uns vor Ort zu präsentieren. Wenn das Land feiert, dann feiert der SWR mit - diesmal in der schönen Pfalz. Wir freuen uns auf viele Begegnungen und hoffen auf ein paar sorgenfreie gemeinsame Stunden."Am Freitag, 23. Mai 2025: "Stadt Land Quiz - Die Show!"Am Freitag, 23. Mai 2025, und pünktlich zum 15. Geburtstag der erfolgreichen Sendereihe "Stadt Land Quiz" ist der SWR zu Gast auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt. Moderator Jens Hübschen lädt das ganze Land ein, gegen die Pfälzer Weinstadt anzutreten. Zum Team Neustadt gehört unter anderem Rebecca Simoneit-Barum, die ehemalige Lindenstraßenschauspielerin organisiert gerade das Unterhaltungsangebot für die Landesgartenschau 2027 in Neustadt. Für das Team Rheinland-Pfalz spielen Stadtpaten aus dem Land aus früheren Sendungen, aber auch das Publikum vor Ort ist mit einbezogen. Es gibt Fragen aus dem ganzen Spektrum der vielfältigen Themen aus den letzten Jahren, aber auch neue Herausforderungen. Mit der außerordentlichen Showband des Abends gibt es ein besonderes Musikquiz, aber natürlich auch mitreißende Musikauftritte: Denn die SWR Big Band begleitet Künstler wie die Queens of Soul und die amerikanische Legende Curtis Stigers.SWR Big Band und Queens of Soul"Queens of Soul" ist nicht irgendein Soulprogramm: Die Königinnen und ihre Hits stehen bei diesem Programm beim Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt im Mittelpunkt. Aretha Franklin, Diana Ross, Natalie Cole, Nina Simone, Chaka Khan oder Beyoncé - das Repertoire orientiert sich an Hits, die Frauen gesungen haben. Unterstützt wird die Band von drei außergewöhnlichen Soulstimmen aus Deutschland, USA und Schweden. Die lokalen Farben hält die Deutsche Jazzpreisträgerin Fola Dada hoch, die seit vielen Jahren feste Bandsängerin der SWR Big Band ist und zusammen mehrere Alben veröffentlicht hat. Aus New York stammt die umwerfende Onita Boone, die mit Whitney Houston, Patti LaBelle oder Elton John tourte. Aus Stockholm kommt mit Ida Sand eine der profiliertesten Jazz- und Soul-Sängerinnen Skandinaviens. Mit ihrem Solo-Project "My Soul Kitchen" hat sie gezeigt, dass sie alle Zutaten des Soul perfekt beherrscht. Die Leitung hat an diesem Abend der Artist in Residence Magnus Lindgren aus Schweden.Queens of Soul - die mehrfach Grammy nominierte SWR Big Band unterstreicht damit einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit und ihren Stellenwert als Formation, die ihresgleichen sucht. Fest steht: Dieser Abend lässt die Seele tanzen.SWR Big Band und Curtis Stigers: The Las Vegas Show"Mein Ziel ist es, das Publikum glücklich zu machen" - das gilt für Curtis Stigers insbesondere auch für die The Las Vegas Show mit der SWR Big Band. Neben seinen eigenen Hits steht dabei das legendäre Sinatra-Programm aus dem Sands-Kasino der 1960er im Mittelpunkt. Seit Jahren gehört Stigers zu den besten Jazz-Sängern weltweit, heimste viele Auszeichnungen ein, vor allem deswegen, weil er es wie kein Zweiter schafft, Sinatra-Songs auf die Bühne zu zaubern ohne die eigene Identität zu verlieren. Sinatra Klassiker wie "I've got you under my skin", "Come fly with me", "Fly me to the moon" oder seinen eigenen Nr.1 Hit "I wonder why", der Entertainer mit der charismatischen Stimme kann einfach alles singen. Deshalb holten ihn auch schon Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt oder Rod Stewart auf ihre Bühnen.Curtis Stigers und die SWR Big Band - das ist die gelebte Zeitreise im Hier und Jetzt, das ist große Musik und großes Entertainment. Also: The Las Vegas Show, empfohlen von 8 bis 88 und am besten zu zweit.Am Samstag, 24. Mai 2025: SWR1 80er Party mit Pop History, Special Guests Nik Kershaw und Alexander KerbstAm Samstag, 24. Mai 2025, lädt SWR1 Rheinland-Pfalz ab 20:30 Uhr zur 80er Party ein, mit dabei sind die Band Pop History und als Special Guests Nik Kershaw und Alexander Kerbst, Hauptdarsteller im Falco Musical "Rock me Amadeus".80er Party mit Pop HistorySeit fast zehn Jahren bildet die Band Pop History das musikalische Fundament der Show "SWR1 Hits und Storys". Pop History ist außerdem landesweit bekannt von Stadtfesten, Open Airs, Galas oder Privatveranstaltungen. Die Band bringt ein Repertoire mit, das sich inzwischen aus mehr als 90 Titeln speist und die Musikfarbe von SWR1 Rheinland-Pfalz trägt.Nik Kershaw "Wouldn't It be Good"Der britische Multi-Instrumentalist, Singer-Songwriter und Komponist Nik Kershaw feierte in den 80er Jahren große Erfolge mit Titeln wie "I Won't Let The Sun Go Down on Me" oder "Wouldn't It be Good". Seine späteren Werke werden eher dem progressiven Rock zugeordnet. In jüngster Zeit veröffentlichte Nik Neuinterpretationen einiger seiner Songs aus den 90ern.Alexander "Falco" KerbstSchauspieler, Sänger und Regisseur Alexander Kerbst tritt seit 2017 als Falco in der Erfolgsproduktion "Falco - Das Musical" auf. Seither heimst er Standing Ovations bei Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ein, Highlight war sein Auftritt als Falco in der Helene-Fischer-Show.Lebende MusikboxZwischen Proben und Soundchecks sorgen von 14 bis 18 Uhr die Musiker von Lebende Musikbox für Unterhaltung. In ihrem restaurierten Trabi touren sie kreuz und quer durch Deutschland und begeistern das Publikum mit viel Charme und weit über 300 Songs aus ihrem Musikbox-Repertoire.Public Singing - Die Show zum Hit-SingenVon 18 bis 20 Uhr heißt es "Public Singing - Die Show zum Hit-Singen" mit Peter Kühn, dem Frontsänger von Pop History, und seiner Bandpartnerin Helen Forster. Man trifft sich in lockerer Atmosphäre und singt gemeinsam die größten Hits aller Zeiten. Die Texte und die Musik bringen Kühn und Forster mit, das Publikum braucht nur gute Laune, Lust zum Singen und seine Stimme.SWR1 sendet liveFür alle, die am Samstag nicht in Neustadt dabei sein können, sendet SWR1 Rheinland-Pfalz live von 14 bis 20 Uhr aus dem SWR Medialiner.Am Sonntag, 25. Mai 2025: "KiKA kommt zu dir!"Der Sonntag, 25. Mai 2025, bietet Familien ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm. "Komm lass uns tanzen" heißt es um 12 Uhr und um 14 Uhr bei der "KiKA-TanzAlarm"-Show, basierend auf dem beliebten KiKA-Programm. Nachdem Moderatorin und Sängerin Singa endlich den TanzTapir gefunden hat, laden beide das Publikum zum Mitmachen und Mittanzen ein. Eine interaktive Show für die ganze Familie, bei der natürlich der Hit A-E-I-O-U ("Du gehörst doch mit dazu!") nicht fehlen darf. Als Special Guest begrüßen alle "DEIN SONG"-Finalist Theo mit seinem Song "Lies over Lies" auf der Bühne und schließlich gibt es noch eine große Party zum 25. Geburtstag von Bernd das Brot, bei der er von bekannten KiKA-Stars überrascht wird.Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Flo & Chris freuen. Das Zwei-Mann-Party-Highlight blickt auf über 15 Jahre Entertainment-Erfahrung zurück mit über 1.000 gespielten Shows und über 500.000 begeisterten Gäste. Seit 2009 touren Flo & Chris durch Deutschland und Europa und sorgen mit ihrem außergewöhnlichen Show-Konzept für ausgelassene Stimmung und glückliche Menschen."SWR Landesschau Rheinland-Pfalz vom Landesfest"Ein Land feiert sich und ab 18 Uhr feiert der SWR die Menschen aus Rheinland-Pfalz mit einer 75-minütigen Sonderausgabe der Landesschau Rheinland-Pfalz, die am Freitag, 30, Mai 2025 um 18:15 Uhr im SWR ausgestrahlt wird. Das Moderatoren-Duo Patricia Küll und Holger Wienpahl freut sich auf berührende, spannende, kuriose und beeindruckende Momente und Geschichten. Sie zeigen mutmachende, engagierte, glückliche, kreative und visionäre Menschen, Heldinnen und Helden des Alltags, die inspirieren und das Leben bereichern - Menschen, die sonst selten im Rampenlicht stehen. Die Landesschau Rheinland-Pfalz bringt sie am Landesfest auf die SWR-Bühne.Das Bühnenprogramm im ÜberblickFreitag, 23.5.2025"Stadt Land Quiz - Die Show!" live mit SWR Big Band, Queens of Soul und Curtis Stigers, 20:15 UhrSamstag, 24.5.2025"SWR1 80er Party" mit Pop History und den Special Guests Nik Kershaw und Alexander Kerbst, 20:30 UhrSonntag, 25.5.2025"KiKA-TanzAlarm" Show, 12 und 14 Uhr"SWR Landesschau Rheinland-Pfalz vom Landesfest", 18 Uhr