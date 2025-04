Muscat, Oman (ots/PRNewswire) -Das Sultanat Oman hat seine dritte Auktionsrunde für grünen Wasserstoff gestartet und damit ein neues Kapitel in seiner Strategie aufgeschlagen, ein weltweit führendes Zentrum für die Produktion und den Export von grünem Wasserstoff zu werden. Die dritte Auktion, die von Hydrom konzipiert und durchgeführt wird, bietet qualifizierten Entwicklern innovative und flexible Möglichkeiten, in Omans schnell wachsendes Wasserstoff-Ökosystem zu investieren und sich am Aufbau einer wettbewerbsfähigen und skalierbaren globalen grünen Wasserstoffwirtschaft zu beteiligen.Aufbauend auf dem Erfolg der vorangegangenen Auktionsrunden werden in der dritten Runde die gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um die Bieterbeteiligung zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. In Duqm wurde ein Landblock von bis zu 300 Quadratkilometern angeboten, wobei zur Einreichung von Vorschlägen für Projekte mit einer Mindestgröße von 100 Quadratkilometern aufgefordert wurde. Die Bieter haben die Möglichkeit, ihren Projektbereich innerhalb des Blocks flexibel festzulegen, so dass maßgeschneiderte Konfigurationen möglich sind, die auf individuelle Entwicklungsstrategien und Marktanforderungen abgestimmt sind. Die Bieter profitieren von einer verlängerten Vorbereitungszeit von neun Monaten von der Veröffentlichung der Request for Qualification (RFQ) bis zur Angebotsabgabe, so dass ausreichend Zeit für eine umfassende Projektplanung zur Verfügung steht. Neben der Produktion von grünem Wasserstoff und seinen Derivaten können die Entwickler auch den Verkauf von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien an das nationale Stromnetz in Erwägung ziehen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, um den Wert des Projekts zu maximieren und es in den allgemeinen Rahmen der Energiewende in Oman zu integrieren.Entwickler, die an der dritten Runde teilnehmen, werden von Omans starken Wettbewerbsvorteilen profitieren, darunter der Zugang zu gemeinschaftlich genutzter Infrastruktur, ein stabiler Rechtsrahmen und die strategische Nähe zu wichtigen Nachfragezentren in Europa und Asien. Zu Omans umfassenden Bemühungen um eine Energiewende gehört auch die Entwicklung einer eigenen 2.000 Kilometer langen Wasserstoffpipeline sowie die Einrichtung des weltweit ersten Flüssigwasserstoff-Exportkorridors, der Oman mit den Niederlanden und Deutschland und weiter nach Europa verbindet.Oman hat in zwei vorangegangenen Runden acht Großprojekte für grünen Wasserstoff in Duqm und Dhofar vergeben und damit Investitionszusagen in Höhe von über 49 Mrd. USD erhalten, die auf eine Produktionskapazität von insgesamt über 1 Mio. Tonnen pro Jahr grünem Wasserstoff bis 2030 abzielen. Diese Projekte, die mit mehr als 30 GW erneuerbarer Energie betrieben werden, positionieren Oman unter den fortschrittlichsten und investitionsbereitesten Wasserstoff-Ökosystemen weltweit.Das Auktionsverfahren begann mit der Veröffentlichung des RFQ. Qualifizierte Bieter werden Anfang 2026 zur Einreichung von Vorschlägen aufgefordert, danach wird mit der Vergabe gerechnet. Bieter, die teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter www.hydrom.om zu informieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2676992/Hydrom.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hydrom-treibt-omans-strategie-fur-grunen-wasserstoff-mit-dem-start-der-dritten-auktionsrunde-fur-grundstucke-in-duqm-voran-302442993.htmlPressekontakt:IDENTITÄT,E: latest@ouridentity.com,M: +968 77404070Original-Content von: Hydrom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177437/6023827