Solana vor technischem Ausbruch: Wann folgt die Aufholjagd?

Während Bitcoin im Zuge der Beruhigung des Handelskrieges zwischen den USA und China bereits wieder auf der Überholspur rast, scheint bei Solana noch die Handbremse angezogen zu sein. Die sechstgrößte Kryptowährung der Welt zeigt zwar erste Erholungstendenzen, liegt aber immer noch weit hinter Bitcoin zurück. Prozentual gesehen liegt die Performance von Solana seit November vergangenen Jahres um fast 55 Prozent hinter Bitcoin. Damit stellt sich die Frage, ob Anleger Solana derzeit besser abschreiben oder ob sich am Horizont doch eine Erholung anbahnt.

Der entscheidende Widerstand: Die 200-Tage-Linie

Während Bitcoin seinen EMA 200 schon vor Tagen hinter sich gelassen hat, schafft Solana den Sprung über diese bedeutende Marke bislang nicht. Der EMA 200 ist der mit Abstand wichtigste gleitende Durchschnitt für technische Analysten, da er einen Durchschnittskurs über die letzten 200 Tage bildet. Deshalb wird er oft auch als 200-Tage-Linie bezeichnet.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien und Auswertungen belegen, dass Kurse unterhalb des EMA 200 mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter fallen, während Kurse darüber mit größerer Wahrscheinlichkeit steigen. Daher wird ein Überschreiten des EMA 200 als stark bullishes Signal angesehen. Obwohl Solana derzeit die 200-Tage-Linie noch nicht durchbrechen konnte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies in den nächsten Tagen passieren wird. Immerhin konnte der Kurs der sechstgrößten Kryptowährung den seit Januar bestehenden Abwärtstrend brechen und dabei bereits einen neuen Aufwärtstrend bilden.

Technische Indikatoren signalisieren Kaufdruck

Auch der Momentumindikator MACD zeigt ein starkes Kaufsignal an. Das ist ein deutlicher Indikator dafür, dass in Solana bereits starker Kaufdruck vorherrscht. Sobald dieser sich durchsetzt, könnte eine Aufholrallye die Folge sein. Da Solana auch der Ursprung eines gigantischen Ökosystems und die meistgenutzte Blockchain der Welt ist, könnten jedoch auch Kryptowährungen stark profitieren, die das Solana-Ökosystem erweitern.

Bei einem Durchbruch über den EMA 200 könnte Solana eine Aufholrally starten und den Rückstand zu Bitcoin verringern. Trotz der aktuellen Underperformance zeigt Solana mit dem Bruch des Abwärtstrends und der Bildung eines neuen Aufwärtstrends bereits erste positive Anzeichen für eine mögliche Trendwende.

Solaxy: Die erste Layer-2-Lösung im Presale

Solaxy könnte bald eine bedeutende, um nicht zu sagen einzigartige Stellung im Solana-Ökosystem einnehmen. Denn obwohl der Coin noch nicht einmal auf dem breiten Kryptomarkt handelbar ist, sind die Erwartungen an das Projekt bereits extrem hoch. Solaxy bringt nämlich die weltweit erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt.

Die Layer-2-Technologie könnte die Überlastungsprobleme, mit denen Solana immer wieder zu kämpfen hat, eliminieren. Ausfallzeiten und Transaktionsabbrüche könnten dann der Vergangenheit angehören. Diese Idee scheint Investoren zu begeistern, was sich in der großen Community von mehr als 80.000 Anlegern auf Telegram und X widerspiegelt. Der $SOLX-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, und die Nachfrage explodiert bereits. Über 32 Millionen Dollar wurden bisher in den neuen Coin investiert, was auf das enorme Potenzial hindeutet. Analysten gehen davon aus, dass Solaxy das Zeug zum nächsten Milliarden-Dollar-Coin hat, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten könnte.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.