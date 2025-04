Bitcoin-Kurserholung und US-Steuersenkungen: Neue Investmentchancen?

Bitcoin hat in den letzten Tagen einen bedeutenden Wendepunkt erreicht, indem der seit Januar sichtbare Abwärtstrend gebrochen wurde. Der Kurs konnte über den EMA 200 steigen und bildet, wie es aussieht, bald wieder einen Aufwärtstrend. Die Chartsituation sieht deutlich besser aus als noch vor zwei Wochen. Abgesehen vom schwelenden Handelskrieg scheint die politische Situation in Bezug auf Bitcoin positiver zu sein, als man zunächst vermuten könnte.

Trump-Administration treibt Steuersenkungen voran

Wie US-Finanzminister Scott Bessent kürzlich auf einer Pressekonferenz erklärte, macht die US-Regierung bereits große Fortschritte bei den von Donald Trump im Wahlkampf versprochenen Steuersenkungen. Die Gespräche mit Mike Johnson, dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, verlaufen offenbar "besser als erwartet". Ziel der Steuersenkungen ist es, US-Haushalte mit weniger als 200.000 US-Dollar Jahreseinkommen zu entlasten.

Da die Anlegerquote in den USA mit fast 70 Prozent deutlich höher ist als in Deutschland, ist es wahrscheinlich, dass ein großer Teil der Steuerersparnisse der US-Bürger in Investments fließen wird. Aufgrund der Förderung des Kryptomarktes und seiner überraschenden Stabilität im vergangenen Crash, der besser verlief als der Aktienmarkt, könnten viele Amerikaner ihre Steuerersparnisse in Bitcoin oder Bitcoin-Spot-ETFs investieren. Dies könnte eine Flut an frischem Kapital in den Kryptomarkt bringen.

Investitionsmöglichkeiten im Bitcoin-Ökosystem

Mit dem positiven Ausblick für Bitcoin könnte frisches Kapital in den Markt strömen, das den Kurs über das alte Allzeithoch tragen könnte. Der Kurs bildet nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend und dem Überschreiten des EMA 200 möglicherweise einen neuen Aufwärtstrend, was für Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet.

Die erwarteten Steuersenkungen und die kryptofreundliche Politik der Trump-Administration könnten einen zusätzlichen Katalysator für den Markt darstellen. Sollten US-Bürger tatsächlich einen Teil ihrer Steuerersparnisse in den Kryptomarkt investieren, wäre dies ein erheblicher Liquiditätsschub für Bitcoin und das gesamte Ökosystem.

BTC Bull Token: Eine Alternative mit Potenzial im Presale

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) bietet eine einzigartige Alternative für Anleger, die von der Bitcoin-Entwicklung profitieren möchten. Als Kombination aus Meme Coin und DeFi-Projekt weist der Token eine enge Anbindung an die Kursentwicklung von Bitcoin auf, die Investoren bei einem Kursanstieg von Bitcoin überproportional profitieren lassen könnte.

Die besonderen Funktionen des Tokens umfassen mehrere Token-Burns, beginnend bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 US-Dollar, sowie Bitcoin-Airdrops ab einem Kurs von 150.000 US-Dollar. Da $BTCBULL auf maximal 21 Milliarden Stück limitiert ist, könnte die Verknappung des Angebots durch die Token-Burns zu deutlichen Kurssteigerungen führen. Aktuell befindet sich der Token noch im Vorverkauf und hat bereits über 5,1 Millionen Dollar an Investitionen angezogen, was auf ein starkes Interesse hindeutet und nach dem Börsen-Listing zu erheblichen Wertsteigerungen führen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.