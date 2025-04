News von Trading-Treff.de Schock bei Nel Asa. Die Norweger haben nun am Mittwoch weitere -5,3 % verloren. Ursache sind wohl die Quartalszahlen. Der Konzern hat nun einen EBITDA-Verlust in Höhe von 115 Millionen NOK für das erste Quartal gemeldet. Analysten hatten wesentlich weniger erwartet. So scheint hier eine Hoffnung nach der nächsten zusammenzubrechen. Am Ende bleibt die Frage: Wird die NEL bei 0,189 Euro nun unterbewertet und ist damit ein ...

