Schon vor den Trump-Zöllen ist die US-Wirtschaft in einer Stagflation: die Preise steigen, die Wirtschaft schrumpft. Trump hat in einem Post jede Verantwortung dafür auf Vorgänger Biden geschoben - das alles habe nichts für den Zöllen zu tun. Das stimmt - und es stimmt doch nicht. Denn das US-BIP war negativ, weil die US-Firmen so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...