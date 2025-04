Führungskräfte preisen "Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation" und dessen hochaktuelle Botschaft zur verantwortungsvollen Nutzung von KI

Boomi, der Marktführer bei intelligenter Integration und Automatisierung, teilte heute mit, dass Chairman und CEO Steve Lucas mit seinem Buch Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation (Wiley) zum Bestsellerautor geworden ist. Seit seinem Verkaufsstart hat sich das Buch rasch in den nationalen Bestsellerlisten etabliert darunter mehrfach in den Bestsellerlisten von USA TODAY und Publishers Weekly. Digital Impact richtet sich an Führungskräfte, die sich an der Schnittstelle von KI und menschenzentrierter Innovation engagieren und liefert einen zeitgemäßen Entwurf für eine durchdachte und effektive digitale Transformation.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250429005279/de/

Boomi CEO Steve Lucas' New Book 'Digital Impact' Becomes a National Bestseller, Topping USA Today and Publishers Weekly Lists

Da KI weiterhin ganz oben auf der Agenda steht, eröffnet Digital Impact eine neue Perspektive, die neben Innovation und Geschwindigkeit auch Empathie, Vertrauen und Verantwortung in den Mittelpunkt rückt. Lucas schöpft aus jahrzehntelanger Führungserfahrung und gibt Unternehmen, die den Wert von KI erschließen wollen, ohne dabei menschliche Werte aus dem Blick zu verlieren, eine praxistaugliche Roadmap an die Hand.

"Ein nationaler Bestseller zu werden, ist eine immense Ehre. Vor allem wird jedoch deutlich, wie dringend und universell diese Debatte heute ist", so Lucas. "KI verändert die Geschäftswelt in einem bisher ungekannten Tempo. Digital Impact ist ein Aufruf an Führungskräfte, dafür zu sorgen, dass die Transformation von Zielen, ethischen Grundsätzen und einer Fokussierung auf den Menschen getragen wird."

Kurze Zeit nach seinem Debüt hat Digital Impact bereits beachtliche Erfolge in den nationalen Bestsellerlisten erzielt:

Platz 11 auf der Bestsellerliste von USA TODAY (Gesamt)

Digital Impact feierte einen beeindruckenden Start und belegte Platz 11 in allen Kategorien auf der nationalen Bestsellerliste von USA TODAY ein großer Erfolg, der die starke Resonanz des Buches weit über die Geschäfts- und Technologiewelt hinaus reflektiert.

Platz 5 auf der Bestsellerliste für Sachbücher von USA TODAY

Unter allen Sachbüchern kletterte Digital Impact auf Platz 5 und reiht sich damit neben einige der landesweit einflussreichsten Titel im Bereich Thought Leadership und aktuelles Zeitgeschehen ein.

Platz 3 auf der Bestsellerliste der USA TODAY für Wirtschaftsliteratur

Das Buch rangierte auf Platz 3 der Business-Bestsellerliste und untermauert damit seine Relevanz für heutige Führungskräfte, die den KI-gestützten Wandel mit einer menschenzentrierten Denkweise verbinden und gestalten wollen.

Platz 18 der Publishers Weekly-Bestsellerliste der gebundenen Sachbücher

In der ersten Woche nach seinem Erscheinen erreichte Digital Impact außerdem Platz 18 der Hardcover Nonfiction-Bestsellerliste von Publishers Weekly, einer prestigeträchtigen Referenz für die Verlagsbranche, der die starken Verkaufszahlen und die landesweite Resonanz widerspiegelt.

Die ersten begeisterten Reaktionen auf das Buch betonen seine Relevanz in der heutigen KI-gestützten Welt. Führungskräfte, CIOs und Tech-Influencer bezeichnen Digital Impact als Pflichtlektüre für alle, die sich mit dem digitalen Wandel beschäftigen.

Das Buch ist ab sofort bei führenden Einzelhändlern erhältlich, darunter Amazon, Barnes Noble und Books-A-Million.

Näheres erfahren Sie unter boomi.com/digitalimpact.

Über Boomi

Boomi, der Marktführer bei intelligenter Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen rund um die Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller ihre Geschäftsziele zu erreichen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt hochentwickelte KI-Funktionen und verbindet Systeme nahtlos miteinander. Als umfassende Lösung verwaltet sie Datenflüsse mithilfe von API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung. Mit mehr als 23.000 Kunden weltweit und einem rasant wachsenden Netzwerk von mehr als 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe ihre geschäftliche Agilität und betriebliche Exzellenz erhöhen. Mehr dazu unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250429005279/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kristen Walker (415) 613-8320 kristenwalker@boomi.com

David Wolpert (972) 743-8477 david@fortierpr.com