Seit Jahren schon bemühen sich die USA darum, die Produktion des Chipherstellers TSMC ins eigene Land zu holen, und das augenscheinlich mit Erfolg. Kürzlich erst kündigte das Unternehmen an, die Investitionen in den USA noch einmal zu erhöhen. Fünf neue Werke sollen in den kommenden Jahren entstehen. Sie werden allerdings auf betagte Technologie setzen müssen.

