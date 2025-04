Earnix, die führende Dynamic AI-Plattform für Versicherer, hat heute die Unterzeichnung eines bindenden Vertrags zur Akquisition von Zelros, einem Pionier im Bereich Generative AI für Versicherer und Banken, bekannt gegeben. Diese innovative Allianz wird die Vorteile von AI (Vorhersage, Generation und Agent) auf die Risikobeurteilung, Personalisierung und Bearbeitung von Ansprüchen anwenden. So können Underwriting-Experten überzeugende Angebote vorlegen und gleichzeitig die Leistung der Versicherungsunternehmen verbessern.

Dank der Kombination von Earnix's fortschrittlicher Predictive AI-Plattform mit der GenAI-Empfehlungsengine von Zelros können Anbieter nun das richtige Angebot zum richtigen Preis zum richtigen Zeitpunkt vorlegen. Produktmanager, Underwriter und Agenten erhalten so Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in einer regulierten Umgebung. Das erhöht letztendlich die Conversionrate und führt zu einer besseren Interaktion und mehr Zufriedenheit der Kunden.

Beide Unternehmen haben erfolgreich mit Versicherern und Banken auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter Aviva, AXA, BPCE, IAG, Generali, Matmut, Santander und Tokio Marine. "Da wir sowohl Kunde von Zelros als auch Earnix sind, freuen wir uns auf die Akquisition," meinten Stéphane Muller (Chief Insurance Officer) und David Quantin (Chief Information Officer) von Matmut. "Die Synergien zwischen beiden sind beeindruckend und wir können so den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht werden."

"Wir freuen uns über die Akquisition von Zelros durch Earnix. Dies ist ein strategischer Schachzug, der unsere Position als technologischer Pionier für verantwortungsvolle AI-Anwendung stärkt," sagte Robin Gilthorpe, CEO von Earnix. "Darüber hinaus stärken wir unsere Präsenz in Frankreich, indem wir dort ein zentrales Entwicklungszentrum für unser Unternehmen aufbauen. Wir sehen diesem neuen Kapitel und dessen immensem Potenzial für unsere Kunden und Partner mit hohen Erwartungen entgegen."

"Durch die Integration unserer führenden KI-Funktionen für vorhersagende und generative KI möchten wir die Interaktion mit unseren Kunden durch personalisierte, datenbasierte Kommunikation verbessern. So entsteht Vertrauen und die Kundenbindung wird gestärkt," fügte Damien Philippon, Mitgründer und CEO von Zelros hinzu. "Dank unserer Ausrichtung auf Innovation werden Earnix und Zelros gemeinsam branchenführende Lösungen für Versicherungen und Banken liefern."

Dr. Erel Margalit, der Chairman von Earnix und zahlreichen anderen innovativen Unternehmen, wie zum Beispiel früher CyberArk (Nasdaq: CYBR), kommentierte: "In den vergangenen Jahren hat Earnix sich als die vorherrschende KI-Plattform für Preissetzung, Rating und Versicherungsabläufe in mehr als 35 Ländern etabliert. Earnix arbeitet mit wichtigen Systemanbietern wie Guidewire zusammen. Es handelt sich um eine komplementäre KI-Plattform, die dynamisch und datenbasiert auf Veränderungen im Markt reagiert. Frankreich ist bei unserer Expansion in Europa von zentraler Bedeutung und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Zelros in Paris."

Earnix und Zelros wollen gemeinsam die Zukunft gestalten und durch Innovationen die Geschäftsergebnisse verbessern. Diese Akquisition trägt entscheidend dazu bei, das volle Leistungspotenzial von KI für die Versicherungs- und Bankenbranche und deren Kunden nutzbar zu machen.

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von unternehmenskritischen, intelligenten Lösungen für Entscheidungen über Preisfindung, Rating und Produktpersonalisierung. Die komplett integrierte Plattform bietet ultraschnellen ROI und transformiert die Arbeitsweise von Versicherern und Banken, indem Werte im gesamten Unternehmen freigesetzt werden. Earnix ist seit 2001 für Versicherer und Banken tätig, betreut Kunden in mehr als 35 Ländern auf sechs Kontinenten und unterhält Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien-Pazifik und Israel. Das Unternehmen wird von den Investoren JVP und Insight Partners unterstützt.

Mehr erfahren Sie hier: www.earnix.com.

Über Zelros

Zelros ist ein preisgekrönter Pionier im Bereich InsurTech. Seine GenAI-unterstützte Empfehlungsengine transformiert den Versicherungsvertrieb für Kunden und Agenten durch hochgradig personalisierte Empfehlungen über alle Kanäle hinweg. Einige der größten Versicherungsunternehmen der Welt vertrauen Zelros, wie zum Beispiel AXA, BPCE, Groupe Prévoir, MAIF und Matmut. Denn durch diese Zusammenarbeit bleiben sie wettbewerbsfähig, gewinnen mehr Kunden und halten die Regeln im Hinblick auf die Nutzung von KI ein.

Mehr Informationen unter: www.zelros.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250429530970/de/

Contacts:

Media Relations, Earnix

press@earnix.com