Derek Robson, derzeitiger CEO, wird eine neue Position innerhalb von kyu Collective übernehmen

Das weltweit tätige Designunternehmen IDEO gibt die Ernennung von Michael Peng zum neuen Chief Executive Officer mit Wirkung zum 2. Juni 2025 bekannt. Peng kehrt nach fünf Jahren transformativer Arbeit bei Moon Creative Lab, einem Venture-Studio, das vom globalen Handels- und Investmentunternehmen Mitsui Co. gegründet wurde, zum Unternehmen zurück. Seine Führungsqualitäten bringen eine einzigartige Mischung aus menschenorientierter Kreativität, multikultureller Kompetenz, durchdachter Zusammenarbeit und ausgeprägtem Geschäftssinn mit sich.

Mike Peng joins global design company IDEO as its next CEO in June 2025

Derek Robson, seit 2023 CEO von IDEO, wird eine neue Position auf Konzernebene übernehmen, in der er sich auf den Ausbau der Zusammenarbeit innerhalb von kyu konzentrieren wird, einem Zusammenschluss kreativer Unternehmen, dem auch IDEO angehört. Robson hat mit seiner Arbeit die Grundlagen von IDEO neu definiert und das Unternehmen auf einen spannenden Wachstumskurs gebracht. Mit diesem zukunftsweisenden Wechsel übernimmt der Design- und Venture-Pionier Peng die Position des CEO eine strategische Entscheidung, die von Robson geleitet wurde.

"Mit Mike haben wir eine Führungspersönlichkeit gefunden, deren Intelligenz, Herz, Mut, Neugier und Designkompetenz ihn zum idealen Kandidaten für die weiterentwickelten Ambitionen von IDEO und zum hervorragenden nächsten Chief Executive Officer machen", so Robson. "Seine Rückkehr bedeutet eine Rückkehr zu den Wurzeln von IDEO und einen Neuanfang für die Zukunft des Unternehmens. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Mit einem Hintergrund in Neurowissenschaften ist Peng derzeit Chief Creative Officer bei Moon Creative Lab, wo elf Unternehmen erfolgreich auf den Markt gebracht wurden. Vor seinem Eintritt bei Moon war Peng Partner bei IDEO. Während seiner fast 14-jährigen Tätigkeit bei IDEO arbeitete er in verschiedenen Branchen und globalen Märkten, förderte die Zusammenarbeit in multikulturellen Teams und trug zum Aufbau der Designforschung im New Yorker Büro bei. Darüber hinaus gründete und leitete er IDEO Tokio und war Mitbegründer von D4V, Japans führender Risikokapitalgesellschaft für Start-ups in der Frühphase.

Peng sagte: "Ich freue mich sehr, zu IDEO zurückzukehren, gerade in einer Zeit, in der Menschlichkeit in unserer technologieorientierten Welt wichtiger denn je ist. Meine jüngsten Erfahrungen bei der Markteinführung neuer Unternehmen haben mir gezeigt, welchen Einfluss wir auf die Welt nehmen können, wenn wir neue Technologien aus der Perspektive des Designs nutzen. Ich freue mich darauf, alle bei IDEO zusammenzubringen, um die Grenzen des Designs zu erweitern und unseren Kunden und Partnern zu Marktführerschaft und Erfolg zu verhelfen.

Michael Birkin, CEO von kyu, ergänzt: "Derek hat IDEO umstrukturiert, stabilisiert und neue Möglichkeiten erschlossen. Mit Mike in der Rolle des CEO und Derek, der neue Möglichkeiten für kyu erschließen möchte, ist IDEO bestens aufgestellt, um sein Angebot, seine Wirkung und sein Wachstum weiter zu beschleunigen.

David Kelley, Mitbegründer von IDEO und der d.school der Stanford University, kommentiert den Wandel wie folgt: "Ich möchte Derek für sein Engagement danken und freue mich auf seine weiteren Beiträge in seiner neuen Funktion. Die Rückkehr von Mike fühlt sich wie eine Heimkehr an, und ich freue mich sehr, dass er die Leitung übernimmt und die Zukunft von IDEO gestalten wird."

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie unter www.ideo.com/futurebydesign.

Über IDEO

IDEO ist ein weltweit tätiges Design- und Innovationsunternehmen. Das Unternehmen arbeitet mit Organisationen zusammen, um komplexe Herausforderungen anzugehen, neue Möglichkeiten zu erschließen und bedeutende positive Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zu erzielen. Von der Entwicklung ikonischer Produkte und Dienstleistungen über die Konzeption neuer Unternehmungen bis hin zum Aufbau kreativer Fähigkeiten innerhalb von Organisationen die Arbeit von IDEO basiert auf Empathie und Experimentierfreude. Als Teil von kyu, einem Zusammenschluss strategisch ausgewählter kreativer Organisationen, verfügt IDEO über Niederlassungen in den USA, Großbritannien und China. Erfahren Sie mehr unter www.ideo.com.

Über Michael Peng

Michael Peng ist ein führender Designer und Innovationsmanager, der über ein Jahrzehnt bei IDEO (2006-2020) tätig war. Dort arbeitete er mit einer Vielzahl von Fortune-100-Kunden zusammen, trug zum Ausbau der globalen Präsenz von IDEO bei, war Mitbegründer des Studios in Tokio und lancierte D4V, Japans ersten auf Design in der Frühphase fokussierten Venture-Fonds. Er wurde 2017 Partner bei IDEO und 2020 in den Vorstand von IDEO.org berufen, wo er weiterhin tätig ist. Mike ist derzeit Chief Creative Officer bei Moon Creative Lab, wo er die Entwicklung neuer Unternehmungen leitet und Moon Media leitet, eine Storytelling-Initiative, die Kreativität und Unternehmertum durch Film erforscht. Als engagierter Pädagoge hat er an renommierten Institutionen wie dem Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID), der Robert F. Wagner Graduate School of Public Service der New York University und der Universität Tokio unterrichtet. Mike hat einen Abschluss in Kognitionswissenschaft von der University of California, Berkeley.

