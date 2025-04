Nach der kürzlich erfolgten weltweiten Einführung von Andersen Consulting im Februar erweitert das Unternehmen seine Beratungskapazitäten in Brasilien, indem Albieri e Associados Mitglied von Andersen Consulting wird.

Albieri e Associados, seit 2019 eine mit Andersen Global kooperierende Firma, erweitert die Beratungsplattform von Andersen um ein solides Portfolio an Kompetenzen, insbesondere in den Bereichen strategische Beratung, Finanzmanagement, operative Optimierung und Geschäftstransformation. Das Unternehmen arbeitet eng mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen, um Innovationen voranzutreiben, die Leistung zu verbessern und komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern.

Luiz Albieri, Managing Partner von Albieri e Associados, erklärte: "Die Mitgliedschaft bei Andersen Consulting eröffnet uns neue Möglichkeiten, unseren Kunden noch mehr Lösungen anzubieten und dabei die globale Plattform von Andersen zu nutzen. Wir verfügen bereits über enge Arbeitsbeziehungen zu den Mitglieds- und Partnerfirmen von Andersen Global und freuen uns darauf, mit den Mitgliedern von Andersen Consulting weltweit zusammenzuarbeiten, um den Wert, den wir Unternehmen in Brasilien und international bieten, weiter zu steigern."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die Kenntnisse von Albieri e Associados über den brasilianischen Markt in Verbindung mit ihrer Vertrautheit mit der Andersen-Organisation stärken unsere bestehende Beratungsplattform in diesem Land. Gemeinsam mit unseren anderen Beratungsmitgliedern in Brasilien und weltweit werden wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten können, die es ihnen ermöglichen, auf dem globalen Markt effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

