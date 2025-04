SAN RAMON, CA, UND SYDNEY, AUSTRALIEN / ACCESS Newswire / 30. April 2025 / Sensiba LLP, ein US-amerikanisches Top-75-Buchhaltungs- und Beratungsunternehmen, freut sich, die Übernahme von AssuranceLab Pty. Ltd. bekannt zu geben, einem wachstumsstarken Audit- und Risikoprüfungsunternehmen im Bereich Cybersicherheit mit Hauptsitz in Australien und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, in der Asien-Pazifik-Region (APAC) und in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika).

Dieser Meilenstein erweitert die internationale Reichweite von Sensiba und vertieft dessen Fähigkeiten in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und Compliance-Rahmen. Gemeinsam unterstützt das kombinierte Unternehmen nun über 2.300 Start-up- und technologieorientierte Unternehmenskunden weltweit und bietet optimierte, qualitativ hochwertige Audits für über 15 Compliance-Standards, einschließlich SOC 2, ISO/IEC 27001, HIPAA, CSA STAR und HITRUST.

"Es ist uns eine Ehre, AssuranceLab bei Sensiba willkommen zu heißen. Ihre Reputation auf dem Markt ist wohlverdient und beruht auf Innovation, Glaubwürdigkeit und dem Bestreben, die Messlatte für Cybersicherheitsaudits höher zu legen. Was diese Zusammenarbeit so interessant macht, ist die Übereinstimmung unserer Werte und unserer Philosophien in puncto Kundenbetreuung sowie unsere Vision für die Zukunft", sagte John Sensiba, Managing Partner von Sensiba.

"Unsere beiden Unternehmen haben enge Beziehungen zu Start-up- und Technologieunternehmen aufgebaut, die immer mehr erkennen, wie Cyberbedrohungen, ESG-Risiken und Datenschutzbedenken das Vertrauen der Investoren, die Marktrelevanz und die Bindung von Talenten in einer globalen Landschaft beeinflussen. Der technologieorientierte Ansatz und der Unternehmergeist von AssuranceLab werden eine zentrale Rolle dabei spielen, wie wir unsere Kunden weiterhin mit den Erkenntnissen, dem Umfang und der Expertise unterstützen, die sie für ihr schnelles Wachstum benötigen."

Beide Unternehmen sind Certified B Corporations, die sich gemeinsam für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, Transparenz und die Förderung gesunder Communitys einsetzen. Die Übernahme bringt ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen mit sich, einschließlich Beratung hinsichtlich Cybersecurity und Penetrationstests, während die kundenorientierte, technologiegestützte Auditerfahrung, für die beide Teams bekannt sind, erhalten bleibt.

"Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt auf dem Weg von AssuranceLab zu gehen", sagte Paul Wenham, Co-Founder und Co-CEO von AssuranceLab und nunmehr Partner von Sensiba. "Sensiba teilt unseren kunden- und technologieorientierten Ansatz bei der Kundenbetreuung und ihre Mitarbeiter strahlen jene Werte aus, die wir zutiefst respektieren. Der Zusammenschluss mit Sensiba bietet uns eine Plattform, um unsere innovativen Programme, Auditmodelle und Technologien einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und unsere Kunden bei der Bewältigung immer komplexerer Absicherungs- und Compliance-Herausforderungen zu unterstützen."

"Das aufregendste an unserer Zusammenarbeit mit Sensiba ist die Möglichkeit, auf unserem technologischen Fundament aufzubauen und gleichzeitig neue Expertise, Regionen und Ideen zu erschließen", sagte Nicholas Lew Ton, Co-Founder und Co-CEO von AssuranceLab und nunmehr Partner von Sensiba. "Die Compliance- und Risikolandschaft verändert sich rasant und die Kunden schätzen Innovationen, während wir die nächste Welle moderner, aussagekräftiger Audits anführen."

Die Kunden werden weiterhin mit ihren bestehenden Teams zusammenarbeiten und es wird keine Neueinführungen oder Unterbrechungen der Dienstleistungen geben. Neu ist das erweiterte Ausmaß, die breitere Abdeckung des Rahmens und die globale Präsenz in Nord- und Südamerika, der Asien-Pazifik-Region sowie in der EMEA-Region, um die grenzüberschreitenden Compliance-Anforderungen besser zu unterstützen und ihr Streben nach Datensicherheit und Datenschutz unter Beweis zu stellen.

Über AssuranceLab

AssuranceLab ist ein modernes Audit- und Beratungsunternehmen für Cybersicherheit, das Hunderte schnell wachsende digitale Unternehmen weltweit betreut. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Australien bietet optimierte, technologiegestützte Compliance-Dienstleistungen, die auf globalen Standards basieren. AssuranceLab ist eine Certified B Corp., die für ihre Kultur, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen, und ihr Streben nach Exzellenz geschätzt wird. Erfahren Sie mehr unter AssuranceLab.cpa.

Über Sensiba

Die globalen Buchhaltungs-, Steuer-, Risikoabsicherungs- und Beratungsdienstleistungen von Sensiba helfen Unternehmen und Menschen dabei, Probleme zu lösen, Vertrauen aufzubauen und das Fundament für nachhaltiges Wachstum zu legen. Als unabhängiges Unternehmen, das sich im Besitz von Partnern befindet, zählen wir zu den Top 75 in den USA und sind in ganz Amerika, Europa, Australien und darüber hinaus tätig. Wir arbeiten mit Leidenschaft mit unseren Kunden zusammen, um die Effizienz zu steigern, Risiken zu minimieren und neue Möglichkeiten zu nutzen.?Als zertifizierte B Corp. fördern wir eine Kultur, in der Menschen, Familien und Communitys wachsen können. Als Mitglied von Morison Global unterstützen wir die internationalen Buchhaltungs- und Steueranforderungen unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter Sensiba.com.

