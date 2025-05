GIGABYTE Technology, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Computertechnologien, kehrt vom 20. bis 23. Mai unter dem Motto "Omnipresence of Computing: AI Forward" zur COMPUTEX 2025 zurück. Das Unternehmen demonstriert, wie das komplette Lösungsportfolio von GIGABYTE, das den gesamten KI-Lebenszyklus von der Schulung im Rechenzentrum über die Bereitstellung am Edge bis hin zu Endbenutzeranwendungen abdeckt, die Infrastruktur neu gestaltet, um die Anforderungen der nächsten KI-Generation zu erfüllen.

Von skalierbaren Lösungen bis hin zur Full-Stack-KI-Infrastruktur GIGABYTE präsentiert auf der COMPUTEX 2025 sein End-to-End-KI-Portfolio

Mit der Weiterentwicklung der generativen KI steigen auch die Anforderungen an die Verarbeitung riesiger Token-Volumen, Echtzeit-Datenströme und Rechenumgebungen mit hohem Durchsatz. Das End-to-End-Portfolio von GIGABYTE von Rack-Scale-Infrastruktur, Servern und Kühlsystemen über eingebettete Plattformen bis hin zum Personal Computing bildet die Grundlage für die Beschleunigung von KI-Durchbrüchen in allen Branchen.

Skalierbare KI-Infrastruktur beginnt hier: GIGAPOD mit GPM-Integration

Im Mittelpunkt der GIGABYTE -Ausstellung steht der verbesserte GIGAPOD, ein skalierbarer GPU-Cluster, der für Rechenzentren mit hoher Dichte und das Training großer KI-Modelle entwickelt wurde. GIGAPOD wurde für hochleistungsfähige KI-Workloads entwickelt und unterstützt die neuesten Beschleunigungsplattformen, darunter AMD Instinct MI325X und NVIDIA HGX H200. Es ist jetzt in GPM (GIGABYTE POD Manager) integriert, der proprietären Infrastruktur- und Workflow-Management-Plattform von GIGABYTE, die die betriebliche Effizienz steigert, die Verwaltung rationalisiert und die Ressourcennutzung in großen KI-Umgebungen optimiert.

In diesem Jahr wird auch die Variante GIGAPOD Direct Liquid Cooling (DLC) auf den Markt kommen, die die Server der G4L3-Serie von GIGABYTE enthält und für Chips der nächsten Generation mit einer TDP von über 1.000 W entwickelt wurde. Die DLC-Lösung wird in einer 4+1-Rack-Konfiguration in Zusammenarbeit mit Kenmec, Vertiv und nVent vorgestellt und verfügt über eine integrierte Kühlung, Stromverteilung und Netzwerkarchitektur. Um Kunden eine schnellere und intelligentere Bereitstellung zu ermöglichen, bietet GIGABYTE End-to-End-Beratungsdienste einschließlich Planung, Bereitstellung und Systemvalidierung, die den Weg vom Konzept bis zum Betrieb beschleunigen.

Für den Einsatz entwickelt: Vom Super-Compute-Modul bis hin zu Open Compute und kundenspezifischen Workloads

Da sich der Einsatz von KI vom Training zur Bereitstellung verlagert, gewährleisten das flexible Systemdesign und die Architektur von GIGABYTE einen nahtlosen Übergang und eine reibungslose Erweiterung. GIGABYTE präsentiert das hochmoderne NVIDIA GB300 NVL72, ein vollständig flüssigkeitsgekühltes Rack-Scale-Design, das 72 NVIDIA Blackwell Ultra-GPUs und 36 Arm®-basierte NVIDIA Grace-CPUs in einer einzigen Plattform vereint, die für die Skalierung der Inferenz während der Testphase optimiert ist. Ebenfalls am Stand zu sehen sind zwei OCP-konforme Server-Racks: ein 8OU-KI-System mit NVIDIA HGX B200, integriert mit Intel® Xeon®-Prozessoren, und einem ORV3-CPU-basierten Speicherrack mit JBOD-Design zur Maximierung von Dichte und Durchsatz.

GIGABYTE stellt außerdem modulare und vielfältige Server vor, von Hochleistungs-GPUs bis hin zu speicheroptimierten Servern für unterschiedliche KI-Workloads:

Beschleunigte Rechenleistung: Luft- und flüssigkeitsgekühlte Server für die neuesten AMD InstinctMI325X, Intel® Gaudi® 3 und NVIDIA HGX B300-GPU-Plattformen, optimiert für GPU-zu-GPU-Verbindungen.

CXL-Technologie: CXL-fähige Systeme erschließen gemeinsame Speicherpools über CPUs hinweg für Echtzeit-KI-Inferenz.

Hochdichte Rechenleistung und Speicher: Multi-Node-Server mit CPUs mit hoher Kernanzahl und NVMe/E1.S-Speicher, entwickelt in Zusammenarbeit mit Solidigm, ADATA, Kioxia und Seagate.

Cloud- und Edge-Plattformen: Blade- und Node-Lösungen, optimiert für Leistung, thermische Effizienz und Workload-Vielfalt ideal für Hyperscaler und Managed Service Provider.

KI für die Edge und für alle

GIGABYTE erweitert KI auf reale Anwendungen und stellt eine neue Generation von Embedded-Systemen und Mini-PCs vor, die die Rechenleistung näher an den Ort der Datenerzeugung bringen.

Embedded-Systeme mit Jetson-Technologie: Diese robusten Plattformen mit NVIDIA® Jetson Orin ermöglichen Echtzeit-Edge-KI in der industriellen Automatisierung, Robotik und Bildverarbeitung.

BRIX-Mini-PCs: Die neuesten BRIX-Systeme sind kompakt und dennoch leistungsstark, verfügen über integrierte NPUs und unterstützen Microsoft Copilot+ und Adobe AI-Tools perfekt für leichte KI-Inferenz an der Edge.

GIGABYTE baut seine Führungsposition von der Cloud bis zur Edge aus und bietet leistungsstarke KI-Beschleunigung vor Ort mit unseren fortschrittlichen Z890 X870-Motherboards und den hochmodernen Grafikkarten der Serien GeForce RTX 50 und Radeon RX 9000. Die innovative lokale KI-Computing-Lösung AI TOP vereinfacht komplexe KI-Workflows durch Speicherentlastung und Multi-Node-Clustering-Funktionen. Diese KI-Innovation erstreckt sich über unser gesamtes Consumer-Sortiment von Microsoft-zertifizierten Copilot+ KI-PCs und Gaming-Powerhouses bis hin zu OLED-Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz. Auf Laptops ermöglicht der exklusive KI-Agent "Press and Speak" GIMATE eine intuitive Hardware-Steuerung und verbessert so sowohl die Produktivität als auch das tägliche KI-Erlebnis.

GIGABYTE lädt alle ein, die KI-Ära zu entdecken, die durch skalierbare Architektur, Präzisionstechnik und das Engagement für die Beschleunigung des Fortschritts geprägt ist.

https://www.gigabyte.com/Events/Computex

