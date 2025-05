Merlin Cyber, ein führender Anbieter innovativer Technologielösungen für die US-Regierung, und Rimini Street, ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Produkte, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die US-Regierung dabei zu unterstützen, ihre Betriebskosten durch DOGE und andere Initiativen zu senken und bestehende Unternehmenssoftware und -systeme zu modernisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250430404425/de/

Merlin Cyber and Rimini Street Partner to Help the U.S. Government Slash IT Costs and Modernize Enterprise Software with Innovative, Proven Solutions

Eine Partnerschaft mit umfassender Lösungskompetenz und Erfahrung im öffentlichen Sektor

Diese Partnerschaft kombiniert die umfassende Expertise von Merlin Cyber in den Bereichen Lizenzvereinbarungen für Bundesbehörden (ELA), Vertriebsunterstützung für den öffentlichen Sektor und technologische Innovation mit den kostengünstigen und transformativen Unternehmenssoftwarelösungen von Rimini Street, die sich in Tausenden von Verträgen mit den weltweit größten globalen Organisationen, Global Fortune 100- und 500-Unternehmen, dem öffentlichen Sektor, Behörden und dem Militär bewährt haben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Rimini Street auch die strategischen Dienstleistungen von Merlin Cyber in den Bereichen Government Affairs, Markteinführung und Technik nutzen, um Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden dabei zu unterstützen, den ROI ihrer bestehenden Unternehmenssoftware zu maximieren, ihre IT-Gesamtkosten zu senken und ihre Effizienz zu steigern.

Transformation without Disruption

Rimini Street kann die Betriebskosten für Unternehmenssoftware erheblich senken, indem es den jährlichen Support des Softwareanbieters ersetzt, die Lebensdauer bestehender ERP- und anderer Unternehmensanwendungen um bis zu 15 Jahre verlängert, ohne dass Upgrades oder Migrationen erforderlich sind, und die neuesten KI-, Workflow- und Automatisierungsfunktionen in bestehende ERP-Versionen und andere Unternehmenssoftware integriert. Rimini Street kann Unternehmenssoftware modernisieren und so die neuesten Innovationen ermöglichen ohne zusätzliche Budgetkosten. Die Serviceverpflichtungen umfassen eine Reaktionszeit von zehn Minuten für kritische Fälle der Prioritätsstufe 1 weltweit, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Die Kundenzufriedenheit für Fälle liegt im Durchschnitt bei 4,9/5,0, wobei 5,0 "ausgezeichnet" bedeutet.

"Die Partnerschaft mit Rimini Street steht im Einklang mit unserer Mission, innovative und kostengünstige Technologielösungen für den öffentlichen Sektor bereitzustellen", sagte David Phelps, Chairman und CEO der Merlin Group. "Ob es um die Transformation von Legacy-ERP-Systemen oder andere Modernisierungsinitiativen geht, unser gemeinsamer Fokus liegt auf der Bereitstellung hochwertiger, kostensparender Unternehmenssoftware-Support und Managed Services für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden."

"Behörden können ihre Betriebskosten erheblich und sofort senken, indem sie die Support- und Optimierungsdienste von Rimini Street für ihre bestehende Unternehmenssoftware und Releases nutzen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Merlin Cyber, um unsere Fähigkeiten zu erweitern und mehr Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene dabei zu unterstützen, ihre Betriebskosten zu senken, einen besseren Service zu erhalten und die Lebensdauer ihrer aktuellen Unternehmenssoftwareprodukte zu verlängern", sagte Seth Ravin, Chairman und CEO von Rimini Street. "Gemeinsam mit Merlin Cyber sind wir in der Lage, Behörden, die kostengünstigen und geschäftskritischen IT-Support suchen, einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Tatsächlich haben Merlin Cyber und Rimini Street kürzlich unsere erste gemeinsame Transaktion abgeschlossen, die einer der größten Städte Amerikas sofortige und erhebliche IT-Kosteneinsparungen und einen besseren Support für Unternehmenssoftware beschert."

Weitere Informationen finden Sie unter merlincyber.com und riministreet.com.

Über Merlin Cyber

Merlin Cyber ist die Go-to-Market-Tochtergesellschaft der Merlin Group, einem Netzwerk von Unternehmen, das in Technologieunternehmen mit disruptiven Cyber-Lösungen investiert, diese fördert und skaliert. Über Merlin Cyber erhalten Kunden aus dem zivilen Bereich der Bundesbehörden, der Verteidigung, der Bundesstaaten, der Kommunen und des Bildungswesens Zugang zu innovativen, für den öffentlichen Sektor geeigneten Cybersicherheitslösungen, die den Anforderungen der Regierung und den Prioritäten ihrer Aufgaben entsprechen. Merlin erreicht dies durch selektive Partnerschaften mit erstklassigen Cybersicherheitsmarken, Investitionen in visionäre neue Technologien, die Beschleunigung des Partnerwachstums und die Unterstützung der US-Regierung dabei, den heutigen kritischen Bedrohungen erfolgreich einen Schritt voraus zu sein, Modernisierungs- und Effizienzinitiativen zu beschleunigen und unser Land zu verteidigen. Weitere Informationen finden Sie unter merlincyber.com.

Über Rimini Street

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen der Russell 2000®-Index, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an einheitlichen Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Das Unternehmen hat Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen, staatlichen und militärischen Organisationen abgeschlossen, die Rimini Street als ihren bewährten und vertrauenswürdigen Anbieter von unternehmenskritischen Unternehmenssoftwarelösungen ausgewählt haben und damit bessere Betriebsergebnisse erzielt, Einsparungen in Milliardenhöhe realisiert und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert haben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "voraussichtlich", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "könnte", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder andere ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung oder Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen anhängige Rechtsstreitigkeiten oder neue Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Klagen; zusätzliche Aufwendungen, die zur Einhaltung einer gerichtlichen Verfügung im Zusammenhang mit dem Rimini II-Rechtsstreit entstehen, sowie die Auswirkungen auf die zukünftigen Umsatzerlöse und Kosten im Zusammenhang mit diesen Bemühungen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen makroökonomischer Trends und Wechselkursschwankungen sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung der Unternehmenssoftware-Management- und Supportlandschaft und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; erheblicher Wettbewerb in der Software-Support-Dienstleistungsbranche; die Akzeptanz unserer erweiterten Produkt- und Dienstleistungspalette sowie der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir planen, durch unsere Kunden; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und Umsatzprognosen genau zu erstellen, sowie die Ergebnisse aller Bemühungen zur Kostenkontrolle unter Berücksichtigung der aktuellen Umsatzerwartungen und der Erweiterung unseres Angebots; die erwarteten Auswirkungen des Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr und die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; Schwankungen im Zeitpunkt unseres Verkaufszyklus; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu gewinnen und zu halten sowie wichtige Mitarbeiter zu binden; unser Geschäftsplan, unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen und unsere Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; unsere Pläne zur Einstellung des Angebots von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Produkte, die durch anhängige Entscheidungen im Rimini II-Rechtsstreit beeinflusst werden können; die Volatilität unseres Aktienkurses und die damit verbundene Einhaltung der Börsenvorschriften; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; etwaige Mängel im Zusammenhang mit generativen Technologien für künstliche Intelligenz (KI), die möglicherweise von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen, Zollkosten (einschließlich Zollbefreiungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, insbesondere angesichts der geplanten Politik der neuen Präsidentschaftsregierung), unser Versäumnis, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden, oder unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) auf unseren Ruf oder unser Geschäft und die Belastung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen aus unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft sowie das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheit aufgrund des Übergangs zu SOFR oder anderen Zinsreferenzgrößen; die Angemessenheit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; der Umfang und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; die Ungewissheit hinsichtlich des langfristigen Werts der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden stören; sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, und in den von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisierten in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen Unterlagen, die Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission einreicht, aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Rimini Street kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, beansprucht Rimini Street keine Verbindung, Billigung oder Zugehörigkeit zu diesen Markeninhabern oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250430404425/de/

Contacts:

Merlin Cyber Medienkontakt:

Stephen McCarney

smccarney@themerlingroup.com

+1 703.752.8356



Rimini Street Medienkontakt:

Janet Ravin

jravin@riministreet.com

+1 702.285.3532