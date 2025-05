FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 14. Mai 2025





DONNERSTAG, DEN 1. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Rollls-Royce, Q1-Umsatz und Hauptversammlung 08:00 GBR: LSE, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 12:30 USA: Moderna, Q1-Zahlen

12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:00 USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:15 USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Haleon, Capital Markets Day

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 4/25



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (endgültig) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 3/25

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 3/25

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 4/25



SONSTIGE TERMINE

02:00 USA: Fernseh-Townhall mit US-Präsident Donald Trump zu seinen ersten 100 Tagen im Amt

HINWEIS

DEU / AUS / CHE / DNK / NOR / ITA / SWE / FIN / BEL / ESP / FRA / LUX / NLD / PRT / RUS / HKG / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

FREITAG, DEN 2. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (8.00 h Analysten- und Pressekonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung

11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/25

12:00 PRT: Industrieproduktion 3/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Digitales Pressegespräch zur Video- und Computerspielemesse Gamescom latam, die bis zum 4. Mai in Sao Paulo stattfindet

HINWEIS

RUS/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen





MONTAG, DEN 5. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen (10.30 h Analystenkonferenz) 09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 13:30 USA: Cummins, Q1-Zahlen

14:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung

17:00 USA: Uber Technologies, Hauptversammlung

22:00 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 4/25 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q2/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Unternehmertag NRW; Festredner: Friedrich Merz (CDU) Veranstalter ist die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW

HINWEIS

GBR / JPN / CHN / HKG / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 6. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Axa, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 NLD: PostNL, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen (detailliert) (9.30 h PK, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q1-Zahlen

09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung

10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung

12:30 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

16:00 USA: General Electric, Hauptversammlung

16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

18:00 USA: Intel, Hauptversammlung

22:05 USA: AMD, Q1-Zahlen

22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen

USA: The Mosaic, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/25

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 3/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/25

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Diesnte 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/25

14:30 USA: Handelsbilanz 3/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Intersolar, München



DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024

10:30 DEU: Pressegespräch Commerzbank zur Vorstellung der Studie: «Unternehmerperspektiven 2025»

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland, Köln

16:00 DEU: Eröffnung Deutscher Schifffahrtstag, Hamburg

DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024, Neuss

HINWEIS

JPN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen



MITTWOCH, DEN 7. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen

09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Auftragseingang 3/25 und Q1/25 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hanse Merkur, Bilanz-Pressegespräch 2025, Hamburg 11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung, Hannover

12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung

12:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

15:00 DEU: Volkswagen, 7th virtual ESG Conference for Investors and Analysts 15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

15:00 USA: Philip Morris, Hauptversammlung

15:00 USA: Pepsico, Hauptversammlung

15:30 GBR: GlaxoSmithKline, Hauptversammlung

22:00 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen

22:00 USA: Avis Budget, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Sandisk, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun BAnk PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 3/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/25

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/25

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid

21:00 USA: Konsumentenkredite 3/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Deutsches Forum Sicherheitspolitik, Berlin

10:00 DEU: Pressegespräch KfW zu internationalen Finanzierungen mit KfW-Vorständin Christiane Laibach, Frankfurt/M.

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Bonusprämie auf verschreibungspflichtige Medikamente, Karlsruhe

10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

POL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten, Warschau

DONNERSTAG, DEN 8. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen

06:00 USA: Adtran, Q1-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Jahreszahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Baywa Q1-Zahlen, München

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung

10:00 DEU: EnBW - Hauptversammlung, Karlsruhe

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe: Förder- und Geschäftszahlen Q1/25 10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung

10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung

10:00 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung

12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung

12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 13:00 USA: Altice USA, Q1-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

14:00 USA: UPS, Hauptversammlung

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung

17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen

18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

22:00 USA: Pinterest, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q1-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen

23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 3/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 7. «Global Anti-Financial Crime Conference» zu Themen wie Finanzkriminalität und Geldwäsche u.a. mit dem Leiter der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit/FIU), Daniel Thelesklaf, Frankfurt/M.

LUX: EuGH-Urteil zu Check24-Tarifnoten für Versicherungen, Luxembourg

POL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau

HINWEIS

RUS / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen



FREITAG, DEN 9. MAITERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung, Lübeck10:00 CHE: Lonza, Hauptversammlung10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung13:30 GBR: Admiral, Hauptversammlung16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung16:00 USA: AbbVie, HauptversammlungTERMINE KONJUNKTURCHN: Handelsbilanz 4/2507:00 JPN: Frühindikatoren 3/25 (vorab)07:00 FIN: Industrieproduktion 3/2508:30 HUN: Verbraucherpreise 4/2509:00 AUT: Industrieproduktion 3/2509:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 4/2510:00 ITA: Industrieproduktion 3/2511:00 GRC: Verbraucherpreise 4/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Messe «Invest - das Finanzevent für deine Zukunft », Stuttgart

HINWEIS

RUS / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen



SAMSTAG, DEN 10. MAITERMINE KONJUNKTUR03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/2503:30 CHN: Verbraucherpreise 4/25MONTAG, DEN 12. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Q1-Update

06:30 DEU: Formycon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/25

08:00 ROU: Handelsbilanz 3/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: 14. Nationale Maritime Konferenz, Emden



DEU: 26. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

15:00 DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, Berlin Seit 1963 diskutieren jährlich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über aktuelle wirtschaftspolitische Themen. U.a. mit Kyriakos Mitsotakis, Ministerpräsident Griechenland, Christian Spohr, Vorsitzender des Vorstands, Lufthansa AG

18:30 DEU: Jahresempfang Bundesverband deutscher Banken, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



DIENSTAG, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re Q1-Zahlen, München

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung

11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 4/25

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen

ESP: ACS, Q1-Zahlen

GBR: BAE Systems, Capital Markets Day

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 5/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/25

14:30 USA: Realeinkommen 4/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: KI-Konferenz «trade/off 2025» u.a. mit Aleph-Alpha-Gründer Jonas Andrulis, Heidelberg

10:00 DEU: Landgericht Berlin verhandelt Beschwerde gegen Plattform X wegen Verhinderung von Forschung zu möglicher Wahlbeeinflussung, Berlin

10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Berlin

11:30 DEU: BGH verhandelt: Wann ist eine Energieanlage eine Kundenanlage?, Karlsruhe

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



GBR: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, London

SAU: US-Präsident Donald Trump besucht vom 13. bis 16. Mai Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Riad

MITTWOCH, DEN 14. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/25

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:55 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung

09:30 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung

10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: BMW Hauptversammlung

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung

10:30 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung

13:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

13:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung

14:00 HKG: Tencent, Q1-Zahlen

17:00 USA: American International Group, Hauptversammlung 17:00 USA: American Tower, Hauptversammlung

17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen

18:00 USA: First Solar, Hauptversammlung

18:00 USA: AMD, Hauptversammlung

22:00 USA: Harley-Davidson, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Atos, Capital Markets Day

ITA: Eni, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

DEU: Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Berlin

LUX: SMS an Pfizer-Chef? Urteil am EU-Gericht im Verfahren gegen Ursula von der Leyen, Luxembourg



