DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Mai

=== 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), HV und Trading Statement 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 11:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Trading Statement 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 50,2 *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 47,8 Punkte zuvor: 49,0 Punkte *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - GB/Haleon plc, Capital Markets Day - /Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Belgien, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Russland, Hongkong, Südkorea, Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.