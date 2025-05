FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel unter die Marke von 1,13 US-Dollar gesunken. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1294 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch 1,1330 Dollar gekostet hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1373 Dollar festgesetzt.

US-Konjunkturdaten könnten im weiteren Tagesverlauf für etwas Schwung sorgen. Dort stehen am Nachmittag unter anderem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Stimmungsindikatoren für die US-Wirtschaft an./jha/ag