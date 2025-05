HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Glencore von 400 auf 380 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Minenkonzern sei eher mau ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Richard Hatch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Es sei an der Zeit, die Stellschrauben anzuziehen, die man selbst in der Hand habe./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 16:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: JE00B4T3BW64