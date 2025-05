NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 600 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum im Werbegeschäft habe deutlich zugelegt und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen des Facebook-Konzerns. Noch beeindruckender sei womöglich das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis, das eine Marge von 41 Prozent gebracht habe. Die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz zahlten sich aus./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 23:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 00:01 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US30303M1027