Hangzhou, China - Hikvision hat die offizielle Markteinführung seiner Guanlan Large-Scale AI Models bekannt gegeben, einer Reihe von maschinellen Lernmodellen, die auf der Grundlage von umfassenden Branchenkenntnissen trainiert wurden. Diese Modelle wurden für die Bereiche Computervision, Verarbeitung natürlicher Sprache und multimodale Fusion entwickelt und setzen neue Maßstäbe für KI-gestützte IoT-Anwendungen (AIoT).Die Philosophie hinter GuanlanInspiriert von einer alten chinesischen Philosophie, die die subtile Sprache des Wassers liest - "Um die Natur und die Bewegung des Wassers zu verstehen, muss man seine Wellen beobachten" - verkörpert Guanlan die Kunst, die zugrunde liegende Natur, die Prinzipien und die nuancierte Dynamik aller Dinge zu erkennen. Derek Yang, Vice President des Hikvision International Business Center, kommentiert: "Die Kernphilosophie von Guanlan, verborgene Muster aufzudecken, passt perfekt zu unserer Mission, durch große KI-Modelle intelligentere, schnellere und klarere Erkenntnisse zu liefern."Dreistufige Architektur für szenariobasierte DigitalisierungDie Guanlan Large-Scale AI-Models von Hikvision verfügen über eine dreistufige Architektur, die aus Basismodellen wie großen Bildverarbeitungs-, Sprach- und multimodalen Modellen, Branchenmodellen auf der Zwischenebene und Aufgabenmodellen an der Spitze besteht. Diese Architektur ist darauf ausgelegt, ein breites Spektrum an Anforderungen zu erfüllen - von grundlegenden Funktionen bis hin zu komplexen Szenarioanwendungen - und bietet dabei beispiellose Fähigkeiten und eine hohe Benutzerfreundlichkeit:- Multimodale Wahrnehmungsfähigkeiten, die Bilder, Text und mehr kombinieren- Mehrere Bereitstellungsmethoden für fortschrittliche, flexible AnwendungenDa Unternehmen zunehmend AIoT-Technologien einsetzen, um spezifische betriebliche Herausforderungen anzugehen und die digitale Transformation zu beschleunigen, hat Hikvision seinen Fokus von der Videosicherheit auf breitere AIoT-Anwendungen verlagert. Auf diesem Weg wird immer deutlicher, dass große KI-Modelle eine entscheidende Rolle bei der Revolutionierung der Branche spielen und die Digitalisierung von Szenarien im öffentlichen und privaten Sektor vorantreiben werden.Produkt-Highlights- DeepinViewX-Kameras: Mit den großen Bildverarbeitungsmodellen von Guanlan verdoppeln diese Kameras die Reichweite der Video-Content-Analyse (VCA), halbieren die Anzahl der wiederholten Alarme, erhöhen die Erkennungsraten und reduzieren die Fehlalarme am Perimeter um über 90 % im Vergleich zu herkömmlichen KI-Lösungen.- AcuSeek NVRs: Die großen multimodalen Modelle von Guanlan ermöglichen den Nutzern, mithilfe von natürlichsprachlichen Abfragen nach bestimmten Objekten im Videomaterial zu suchen. Die AcuSeek NVRs von Hikvision vereinfachen den Prozess des Videoabrufs und machen ihn schneller und effizienter.- Erweitertes AIoT-Portfolio: Zu den kommenden Bereitstellungen gehören Wärmebildkameras der HeatPro-Serie und intelligente Checkpoint-Kameras, die jeweils durch die einzigartige Flexibilität und Präzision von Guanlan verbessert werden.Testen Sie Guanlan noch heuteGroße KI-Modelle verbessern die Objekterkennung und das Abrufen von Informationen in Videos erheblich. Wir freuen uns darauf, dass noch mehr Branchen von Guanlan Large-Scale AI Models von Hikvision profitieren und die Intelligenz und den Komfort genießen, den sie bieten. Unser Ziel ist es, die Implementierung von Guanlan Large-Scale AI Models in einer Vielzahl von Branchen und Organisationen zu beschleunigen.