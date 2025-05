Frankfurt am Main (ots) -Zum heutigen 1. Mai 2025 übernimmt Melanie Kehr (50) innerhalb des KfW-Vorstands die Verantwortung für das Inländische Fördergeschäft. Zusätzlich zu dieser neuen Funktion behält sie ihre bisherige Zuständigkeit als Vorständin für IT und Operations der KfW bei, bis für diese Bereiche eine Nachfolge bestellt ist.Melanie Kehr folgt in der Verantwortung für die Inländische Förderung auf Katharina Herrmann (56), die zum 30. April 2025 auf eigenen Wunsch und einvernehmlich aus der KfW ausgeschieden ist.Melanie Kehr wurde erstmals zum 1. März 2019 in den Vorstand der KfW Bankengruppe berufen. In den vergangenen Jahren hat sie unter anderem die agile Transformation der KfW aus der IT heraus initiiert und dabei einen Schwerpunkt auf die Etablierung neuer digitaler und effizienter Prozesse für das Fördergeschäft gelegt.Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, sagte: "Mit Melanie Kehr setzen wir auf Kontinuität und Neuanfang zugleich. In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, dass wir unsere Aktivitäten noch stärker an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ausrichten."Melanie Kehr betonte: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die zusätzliche Verantwortung. Mein Ziel als Inlandsvorständin der KfW ist die Stärkung des Standorts Deutschland, unserer Souveränität sowie unserer Wettbewerbsfähigkeit durch eine zuverlässige, wirkungsvolle und effiziente Förderung. So unterstützen wir Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft unseres Landes, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch erfolgreich ist."Vita und Pressefotos von Melanie Kehr: Zur Vita von Melanie Kehr | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Arbeitsweise-und-Unternehmensf%C3%BChrung/Vorstand/Melanie-Kehr/)Weitere Informationen:KfW-Presseerklärung vom 2.4.2025: KfW-Vorstand: Melanie Kehr übernimmt zusätzlich Verantwortung für das inländische Fördergeschäft | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_844480.html)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Christine Volk,Tel. +49 69 7431 3867E-Mail: christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6023925