Neuer Service ermöglicht Nutzern das Online-Mining von Bitcoin und Dogecoin ohne Hardware, Gebühren oder technisches Know-how

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 01, 2025-Service eingeführt, der es Bitcoin (BTC)- und Dogecoin (DOGE)-Enthusiasten weltweit ermöglicht, ohne Vorabinvestitionen oder physische Ausrüstung ein passives Einkommen zu erzielen.

Der Service ist jetzt über die Dogecoin Mining Plattformvon ZA Miner verfügbar und ermöglicht es Einzelpersonen, mit dem Mining zu beginnen, indem sie einfach ein Online-Konto erstellen. Neuen Nutzern wird bei der Registrierung ein Mining-Vertrag im Wert von 100 USD angeboten, der den Mining-Prozess in Gang setzt, ohne dass eine Hardware-Einrichtung oder technische Erfahrung erforderlich ist. Die Mining-Aktivitäten konzentrieren sich auf Bitcoin, Dogecoin und Litecoin (LTC) und bieten den Teilnehmern tägliche Gewinne, die automatisch auf ihre Konten gutgeschrieben werden.

ZA Miner hat seine Mining-Infrastruktur an energieeffizienten Standorten positioniert, unter anderem in Kasachstan und Island. Diese Regionen wurden aufgrund ihrer erschwinglichen und nachhaltigen Energiequellen ausgewählt und unterstützen die Bemühungen des Unternehmens, die Umweltbelastung zu verringern. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien, wo immer dies möglich ist, will ZA Miner die betriebliche Effizienz aufrechterhalten und gleichzeitig einen Beitrag zu nachhaltigeren Mining-Praktiken leisten.

Ein Vertreter von ZA Miner erklärte, dass die Plattform entwickelt wurde, um die traditionellen Hindernisse zu beseitigen, die mit dem Mining von Kryptowährungen verbunden sind, insbesondere die hohen Kosten für die Ausrüstung und Strom sowie die oft damit verbundene technische Komplexität.

Die Plattform bietet ein einfaches Konzept: Nutzer erstellen ein Konto auf der offiziellen ZA Miner-Website, fordern den bereitgestellten 100 $-Bonus-Mining-Vertrag an und überwachen ihre Mining-Belohnungen über ein sicheres Dashboard. Funktionen wie SSL-Verschlüsselung, Anti-DDoS-Schutz und ein Empfehlungssystem mit Provisionen für die Einladung neuer Teilnehmer sind ebenfalls enthalten.

Die Einführung dieses Dienstes unterstützt den allgemeinen Trend, passives Krypto-Einkommenzugänglicher zu machen, insbesondere für Personen ohne vorherige Erfahrung oder große Kapitalinvestitionen.

Über ZA Miner:

ZA Miner, betrieben von ZA FUNDINGS LTD und mit Hauptsitz in Middlesex, Vereinigtes Königreich, bietet Cloud-basierte Kryptowährungs-Mining-Dienste, spezialisiert auf Bitcoin, Dogecoin und Litecoin. Das Unternehmen konzentriert sich auf einen transparenten, nachhaltigen Betrieb, indem es energieeffiziente Mining-Praktiken einsetzt und eine nutzerorientierte Plattformstruktur pflegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.zaminer.com.

