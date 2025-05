SYDNEY, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-Broker für Devisen und CFDs, Axi, hat vor einigen Monaten mit Stolz bekanntgegeben, dass die ersten Axi Select-Trader die Pro M-Stufe seines Kapitalzuweisungsprogramms erreicht und sich jeweils eine Finanzierung in Höhe von 1 Mio. USD gesichert haben.

Um diesen bedeutenden Meilenstein und ihre bemerkenswerte Leistung zu feiern, besuchten die beiden Trader Francisco Quesada Godines und Daniel Gutiérrez Viñas den Hauptsitz von Axi in Sydney, Australien, wo sie offiziell in die Axi Pro Hall of Fame aufgenommen wurden und ihre Schecks über 1 Mio. USD, Trophäen und Leistungszertifikate erhielten. Der Besuch umfasste auch eine Reihe von Interviews, in denen die Trader über ihre Erfahrungen mit Axi Select, ihre Strategien zum Erreichen der höchsten Stufe des Programms und die einzigartigen Möglichkeiten, die das Programm bietet, berichteten.

Rajesh Yohannan, Chief Executive Officer von Axi, zeigte sich begeistert über den Erfolg des Programms und erklärte: "Der Wert von Axi Select geht weit über die Finanzierung hinaus. Sowohl Herr Godines als auch Herr Viñas profitierten von einer Reihe von Unterstützungsfunktionen wie dem EDGE-Score, unserem Dashboard und unserer Rangliste, unserem exklusiven Trading-Raum und unseren umfangreichen Schulungsressourcen, die alle darauf ausgelegt sind, den Vorsprung der Trader auf den Märkten zu vergrößern."

Nach der bemerkenswerten Nachricht, dass Axi Select die ersten beiden Trader mit einer Finanzierung von 1.000.000 USD ausgewählt hat, ist nun auch der 22-jährige Kayan Freitas in die Riege der Pro M-Trader aufgestiegen und erhält die höchste Finanzierungssumme. Über seinen Erfolg reflektierend, äußerte der Trader, dass "es eine große Verantwortung ist", aber gleichzeitig ist er von seinen Fähigkeiten überzeugt und bereit, sich der Herausforderung zu stellen.

Axi Select wurde im Jahr 2023 eingeführt und bietet Händlern die Möglichkeit, Kapital in Höhe von bis zu 1.000.000 USD zu erhalten und bis zu 90 % ihrer Gewinne zu erhalten. Darüber hinaus profitieren Axi Select-Trader von 0 USD Mitgliedsgebühren*, dem Handel auf einem Live-Konto, uneingeschränkten Handelsbedingungen, einem exklusiven Handelsraum und vielem mehr.

Sehen Sie sich das Video an unter https://youtu.be/25ZOZBFUB3Y?si=QQuj4uDnxG-BJ8_g

Das Axi Select-Programm steht ausschließlich Kunden von AxiTrader Limited zur Verfügung. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist für Einwohner von Australien, Neuseeland, der EU und des Vereinigten Königreichs nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. * Es fallen die üblichen Trading-Gebühren und eine Mindesteinlage an.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af0cd73a-fe85-42d6-891a-4348cc3016d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6eebca-9de1-4c28-86c6-97a19edd13cd