Helvetia Deutschland blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Strategische Maßnahmen in enger Kooperation mit den Vertriebspartnern sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür. Wie positioniert sich der Versicherer? Und womit will Helvetia in der Maklerbetreuung punkten? Interview mit Volker Steck, CEO Helvetia Versicherungen DeutschlandHerr Steck, das zweite Quartal gilt in der Branche als Berichtssaison über das zurückliegende Jahr. Helvetia Deutschland blickt auf ein erfolgreiches Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...