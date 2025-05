Bitcoin: Rallye mit Anlauf - kommt jetzt der Rücksetzer?

Die letzten Stunden zeigten im Bitcoin-Chart ein explosives Bild. Binnen kürzester Zeit schoss der Kurs in Richtung der psychologisch wichtigen 100.000-Marke - zumindest in der Theorie. Denn trotz starker Daten aus den USA blieb ein klarer Ausbruch bislang aus. Stattdessen kämpft der Markt immer noch mit dem Bereich rund um 96.200 bis 96.300, wo das 0,618er Fibonacci-Retracement sitzt. Diese Zone hatte schon öfter als harte Hürde gedient.

Nächster Peak bei 100k, Quelle: Krypto Trading und Investing auf https://www.youtube.com

Ausgelöst wurde die Marktbewegung durch die gestrigen US-Daten: Das Bruttoinlandsprodukt enttäuschte, die PCE-Kernrate blieb aber unter Kontrolle. Zunächst reagierte der Markt negativ, drehte dann aber schnell ins Plus - ein typisches Verhalten bei gemischten Signalen. Diese Volatilität setzte sich auch bei Bitcoin fort. Ein kurzer Dip, dann eine rasche Erholung. Technisch gesehen wurde dabei ein diagonaler Abwärtstrend verletzt - aber der Widerstand oberhalb ließ sich nicht durchbrechen.

Zwischen Hoffnung und Skepsis

Die aktuelle Lage erinnert an frühere Phasen, in denen der Markt kurzfristig heiß lief und dann erneut abkühlte. Aktuell wird ein weiteres Hoch knapp über 96.400 nicht ausgeschlossen. Dort könnten Short-Positionen gecleart werden, was einen sogenannten Short Squeeze auslöst. Ein Sprung auf die 100.000 wäre dann durchaus möglich - aber laut Analyse nur von kurzer Dauer. Ein Rücksetzer nach dem Ausbruch wäre wahrscheinlich, bevor sich der nächste größere Move auf 120.000 oder mehr entfalten kann.

LIQUIDATION ALERT



$5,600,000,000 WORTH OF BITCOIN

SHORTS WILL GET LIQUIDATED AT

$100,000.



BEGIN THE SHORT SQUEEZE pic.twitter.com/1wKKQidS1n - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) May 1, 2025

Auch Ethereum hinkt derzeit etwas hinterher. Der Kurs pendelt um 1.810, könnte aber kurzfristig in den Bereich von 1.785 bis 1.775 zurückfallen, bevor ein neuer Angriff auf 1.950 startet. Technisch ist eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennbar, die eine bullishe Fortsetzung begünstigen könnte. Doch wie bei Bitcoin fehlt der entscheidende Schub, um alte Hochs hinter sich zu lassen.

Entscheidende Stunden voraus

Mit dem Feiertag in vielen Regionen bleibt der Markt heute eher ruhig. Wirklich spannend wird es am Freitag: Dann stehen die Non-Farm-Payrolls an, die traditionell starke Impulse auslösen. Sollte Bitcoin bis dahin über das 0,618er-Niveau springen, könnte das die Initialzündung für eine dynamische Bewegung sein. Andernfalls droht ein Rücksetzer, der den Markt noch einmal abkühlt, bevor neue Allzeithochs angepeilt werden.

aber wenn Bitcoin tatsächlich durchstartet, profitieren nicht nur BTC Trader - sondern auch Projekte, die eng mit dem Kursverlauf verknüpft sind. Genau hier setzt der BTC Bull Token an. Steigt Bitcoin auf 125.000, wird ein Token-Burn aktiviert, der das Angebot von $BTCBULL reduziert. Das könnte sich direkt auf den Wert der verbleibenden Token auswirken. Noch spannender: Erreicht Bitcoin 150.000, gibt es für Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop - proportional zur Anzahl der gehaltenen Tokens.

BTC Bull Token nutzt Bitcoin-Momentum clever aus

Das Projekt reitet die Welle der Erwartungen rund um eine potenzielle Bitcoin-Rallye auf sechsstellige Kurse. Bei jedem weiteren Meilenstein von 24.000 Dollar soll es einen weiteren Airdrop oder einen Token Burn geben. Analysten sehen deshalb großes Potenzial, dass sich hier eine neue Möglichkeit für passives Einkommen auftut - mit echter Bitcoin-Ausschüttung.

Kein Wunder also, dass der Presale bereits über 5 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Wer früh dabei ist, könnte später überproportional profitieren - vor allem, wenn der Bitcoin-Kurs tatsächlich weiter in Richtung 150.000 oder mehr marschiert.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCBULL im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.