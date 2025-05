Bristol, England (ots/PRNewswire) -Marketingverantwortliche können jetzt ein 40-seitiges SEO-Audit auf Agenturniveau herunterladen (https://atomicleap.agency/free-ai-seo-audit-de/) in weniger als einer Stunde - und das völlig kostenlos.Im Gegensatz zu herkömmlichen "kostenlosen" SEO-Audit-Tools, die sich auf oberflächliche Scans beschränken, erstellt das neue AI SEO Audit der in Bristol ansässigen Performance-Agentur Atomic Leap einen vollständigen Bericht auf Expertenebene, der vier wichtige Säulen umfasst:- Technischer Zustand - eine Überprüfung von bis zu 200 Seiten auf technische Probleme und Fehler- Qualität der Inhalte - Überprüfung der wichtigsten Seiten auf Inhalte im Vergleich zu den Wettbewerbern- Backlink-Stärke - Vertrauensmetriken, Flaggen für toxische Links, Lücken bei der Konkurrenz- Keyword-Leistung - aktuelle Rankings und ungenutzte SERP-Möglichkeiten"Dies ist nicht nur ein weiterer automatisierter SEO-Check. Es ist ein wirklich umfassendes, KI-gesteuertes Audit, das von Grund auf entwickelt wurde, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern", sagt Wayland Coles, digitaler Pionier und Gründer von Atomic Leap. "Wir wollten die Tiefe und Qualität professioneller SEO-Audits, die in der Regel über 1.000 Pfund kosten, demokratisieren, indem wir sie für jedes Unternehmen absolut kostenlos zugänglich machen.Das AI SEO Audit von Atomic Leap unterscheidet sich von bestehenden kostenlosen Optionen durch seine intelligente Analyse, die jede Seite und jedes Keyword abdeckt und Websites präzise mit relevanten Wettbewerbern vergleicht. Das System schöpft aus denselben erstklassigen Datenquellen, denen globale Marken wie Amazon, Adidas und Samsung vertrauen, und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe Einblicke erhalten, die normalerweise nur großen Unternehmen vorbehalten sind.Frühe Anwender berichten von umsetzbaren Erkenntnissen in weniger als einer Stunde ohne die üblichen Beratungskosten.Versuchen Sie es jetztFühren Sie Ihr kostenloses Audit durch unter https://atomicleap.agency/free-ai-seo-audit-de/.Laden Sie die einseitige Übersicht (PDF): https://mma.prnewswire.com/media/2677004/Atomic_Leap.pdfÜber Atomic LeapAtomic Leap wurde 2010 gegründet und ist eine Performance-Marketing-Agentur, die sich auf datengestützte SEO und KI-gesteuerte Wachstumsstrategien spezialisiert hat. Die Agentur mit Hauptsitz in Bristol hat für Marken auf der ganzen Welt messbare Ergebnisse erzielt.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2677003/Atomic_Leap.jpgVideo: https://mma.prnewswire.com/media/2677012/Atomic_Leap.mp4PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2677004/Atomic_Leap.pdfView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/atomic-leap-stellt-kostenloses-ai-seo-audit-vor-das-in-wenigen-minuten-einblicke-auf-1k-ebene-liefert-302443832.htmlPressekontakt:Wayland Coles,waylandcoles@atomicleap.agency,+441172390030Original-Content von: Atomic Leap, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101961/100931004