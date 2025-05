Schon bisher ließen sich per ChatGPT die Standorte bestimmen, an denen Fotos aufgenommen wurden. Mit den neuen KI-Modellen o3 und o4-mini soll diese Fähigkeit aber laut OpenAI deutlich optimiert worden sein. Ist das eine gute Idee? Am 16. April 2025 hat OpenAI seine neuen KI-Modelle o3 und o4-mini veröffentlicht. Diese sollen nicht nur vor Antworten länger und tiefer nachdenken ("Reasoning"), sondern auch mit Bildern denken, also visuelle Informationen ...

