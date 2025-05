Nio hat im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin seine inzwischen 20. Batterietausch-Station in Deutschland eröffnet. Gleichzeitig ist die Power Swap Station die 60. in Europa. Im Zuge des Netzausbaus hat das Startup zudem sein flexibles Batterie-Upgrade nun auch in Deutschland, Norwegen, den Niederlanden und Schweden eingeführt. Die neue Batterietausch-Station wurde, wie bei Nio üblich, in Autobahnnähe errichtet. Sie befindet sich beim Zentrallager ...

